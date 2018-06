Max Mutzke ist Stargast beim Opernball in Nürnberg 2018

NÜRNBERG (pm/nf) - Am 14. September 2018 geht der neue Opernball in Nürnberg mit einem hochkarätigen kulturellen Programm in die zweite Runde: Sänger Max Mutzke wurde als Top-Showact bestätigt und Star-Oboist Albrecht Mayer erfüllt das Opernhaus mit klassischen Klängen. Für den musikalischen Rahmen sorgt erneut die legendäre Thilo Wolf Big Band.

Mit seiner gefühlvollen Stimme überzeugte Max Mutzke 2004 das Publikum als deutscher Vertreter beim Eurovision Songcontest und stieg mit seinem Siegersong „Can’t wait until tonight“ direkt auf dem 1. Rang der deutschen Single-Charts ein. Es folgten zahlreiche Pop- und Jazzalben, 2016 unternahm er zusammen mit der NDR Radiophilharmonie unter dem Titel „Experience“ einen Ausflug in die Klassik. Das Ergebnis sind symphonische Arrangements bekannter Songs, die Mutzke aktuell auf Deutschlandtour präsentiert. Sein Auftritt mit den Nürnberger Symphonikern in der Meistersingerhalle begeisterte im vergangenen Jahr das Publikum. „Wir freuen uns sehr, dass wir Max Mutzke beim Opernball in Nürnberg begrüßen dürfen. Diese spannende Mischung aus Pop, Jazz und Klassik passt perfekt zur Veranstaltung und wird im Opernhaus für große Gänsehautmomente sorgen“, erklärt Veranstalter Simon Röschke.Auch der klassische Part des Showprogramms ist hochkarätig besetzt: Star-Oboist Albrecht Mayer ist – gemeinsam mit Piano-Begleitung Evgenia Rubinova – als Klassik-Act beim Opernball in Nürnberg zu Gast. Mayer ist seit 1992 als Solo-Oboist bei den Berliner Philharmonikern tätig und tourt weltweit als Konzertsolist und Kammermusiker. Zudem ist der mehrfache ECHO Klassik-Preisträger bekannt für seine musikalischen Experimente: Mit der Oboe wagt er sich regelmäßig an bekannte Stücke, die für andere Instrumente geschrieben wurden. Die Europäische Metropolregion Nürnberg kürte den gebürtigen Erlanger kürzlich zum „“ und ehrte ihn damit für seine außerordentlichen musikalischen Erfolge. Als Kammermusiker arbeitete der Oboist bereits mehrfach mit Evgenia Rubinova zusammen, die ihn beim Opernball in Nürnberg am Klavier begleiten wird. Die Wahl-Nürnbergerin wurde u.a. mit der Silbermedaille beim renommierten Klavierwettbewerb in Leeds ausgezeichnet.Abgerundet wird das Showprogramm von der Thilo Wolf Big Band. Der bekannte Bandleader hatte mit seiner Band und einigen Überraschungsgästen schon bei der Premiere des neuen Opernballs in Nürnberg für eine abwechslungsreiche Begleitung der Tanzrunden gesorgt.Auch damals setzten die Veranstalter auf eine besondere musikalische Mischung: Star-Geigerin Tianwa Yang und Sängerin Lena Meyer-Landrut verzauberten 2017 das Nürnberger Ballpublikum. „Uns ist wichtig, verschiedene Musikrichtungen und Geschmäcker zu vereinen und die Veranstaltung so für ein breites Publikum attraktiv zu machen.“, fasst Veranstalter Andreas Röschke zusammen. Wie im Vorjahr gibt es deshalb erneut ein eintrittsfreies Opern-Air-Fest mit eigener Moderation, Übertragungen aus dem Opernhaus sowie Live-Band.Wer den Opernball in Nürnberg im Opernhaus erleben möchte, kann Flanier- und Galatisch-Karten mit Premium All-Inclusive (Ticketpreis enthält Speisen und Getränke den ganzen Ballabend lang) unterwww.opernball-nuernberg.de buchen.