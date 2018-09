Max Mutzke singt & swingt für 2300 VIPs auf dem Nürnberger Opernball!

Nürnberg : Opernhaus |

NÜRNBERG (mask) – Was für ein Hammer-Auftritt! Beim 2. neuen Nürnberger Opernball der Röschke-Brüder begeisterte Sänger und Entertainer Max Mutzke die Ballgäste!

2300 Besucher, darunter viele Prominente, hatten den Weg ins Opernhaus gefunden. Nach Star-Oboist Abrecht Mayer und Soul-Lady Joan Faulkner enterte Mutzke um 23.20 Uhr die Bühne. ,,Me and Misses Jones“, ,,Catch me if you can“ – Max Mutzkes Energie riss alle Ballgäste mit! Mit ,,Marie“ hatte er das Publikum endgültig für sich gewonnen, bei ,,Ain‘t no sunshine when she‘s gone“ gab‘s tosenden Applaus.Ganz andere Highlights gab‘s derweil im Opernball-Restaurant:• Geschmorte Ochsenbacke mit Spätburgunderjus & zweierlei Möhren• 6 Nürnberger mit gerahmtem Seccokraut, Estragonstampf & Traubenconfit• Erlanger Lachsforelle mit buntem Wurzelwerk & Selleriecrème.