,,Mei Schatz, des is a Schlambberer": Erster fränkischer Mitsing-Abend in der Kulturscheune

NÜRNBERG (pm/nf) - Die Altstadtfreunde singen und lassen singen. Denn zum ersten Mal überhaupt werden in der Kulturscheune in der Zirkelschmiedsgasse fränkische Lieder zum Besten gegeben – gern und ungezwungen zum Mitsingen. Dabei ist es völlig egal, ob jemand schon einmal im Chor gesungen hat, dies immer noch tut oder nur zu Hause gerne unter der Dusche ein Liedchen anstimmt.

Auch diejenigen, die sich erst einmal mit einem Bierchen dazugesellen wollen, sind herzlich eingeladen. Ganz entspannt, ganz fränkisch. Begleitet werden die Sängerinnen und Sänger, die Liebhaber fränkischer Musik und Stimmgewaltigen dabei von Klemens Sittler mit dem Akkordeon. Er hat sich auch bereit erklärt, die Lieder auszusuchen und vor allem die Vorlagen zu kopieren!Kurz, ein Abend: Für alle die, die gerne singen und dies noch lieber mit fränkischen Liedern tun. Für alle die, die sich mal wieder auf andere Stimmen einlassen möchten oder dies auch zum ersten Mal ausprobieren wollen. Für alle die, die Altstadtfreunde-Scheune lieben und dort schon immer mal ein bisschen lauter werden wollten. Für alle, die „Wou is denn is Gärchla“ und „Mei Schatz, des is a Schlambberer...“ kennen und mögen.Ein bisschen Wirtshaussingen ohne Wirtshaus.Beisammensein, sich wohlfühlen, singen und lauschen, essen und trinken. Fränkisches Herz, was willst Du mehr?!Für singbegeisterte Anfänger und FortgeschritteneDienstag, 16. Oktober 2018, 19.30 UhrKulturscheune der Altstadtfreunde, Zirkelschmiedsgasse 30Eintritt frei, Spenden willkommen