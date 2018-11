Miss Franken Classic 2019: Fashion-Brunch in edler Kulisse

NÜRNBERG (nf) - Volles Haus beim Fashion-Brunch im Schlosshotel Reichenschwand: Miss Franken Classic Veranstalterin Marie-Luise Cawi präsentierte rund 150 Gästen die Kandidatinnen für die nächste Miss Franken Classic Wahl erstmals in einer Modenschau.

Der Fashion-Brunch fand im Rahmen der Model-WG statt – die Mädchen und das Team um Cawi-Conzept waren schon am Samstag ins Dormero Hotel eingezogen (Beitrag hier ) und haben fleißig Choreographie geübt und Laufstegtraining absolviert. Während des Brunches in der Märchenkulisse des Schlosses zeigten die Bewerberinnen um die nächste Miss Franken Classic Krone Mode von Dominic Armbrüster (Herzog Braut- und Abendmode) und Barbara Karbaum (Kaufrausch). Moderiert wurde der Fashion-Brunch – wie übrigens auch die Gala im Maritim Hotel am 17. November – von Nina Halbig und Martin Cernan. Gestylt werden die Models in der Finalrunde im Maritim von ,,Kamm In" (Natascia Nicotra). Die Live Performance bieten dieses Jahr Brak LUL und MIKE D.Vorverkaufstellen:Cawi Concept GmbH unter cawi@cawi-models.com oder Telefon: 0151 / 11665383Boutique Kaufrausch in Nürnberg, Winklerstrasse 16Kamm In, Lindenplatz 2 in KatzwangHerzog Braut undAbendmode in Nürnberg, Königstrasse 17a