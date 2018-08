Miss Franken Classic 2019: Schöne Elena will die Jury überzeugen!

NÜRNBERG (nf) - Heute stellt sich im MarktSpiegel eine der ersten Fränkinnen vor, die sich den Traum vom Titel der Miss Franken Classic erfüllen möchten. In der neuen Bewerbungsrunde können übrigens alle Damen, die mindestens 16 Jahre alt und ab 1,70 Meter groß (Konfektionsgröße 36/38) sind, mitmachen!

Dazu muss man nur den Bewerbungsbogen (bekommt man bei Cawie-Models, siehe unten) ausfüllen und zwei Fotos (Ganzkörper und Portrait) abschicken. Auch Elena (Auszubildende zur Erzieherin) aus Ellingen hat ihr Ziel schon ganz klar definiert. Die Konkurrenz ist groß, aber die Chancen für Elena, die ihr Glück durch das Drehen der Wunschringe am Schönen Brunnen schon mal vorsorglich unterstützt hat, stehen sehr gut. Die 19-jährige (1,75 Meter groß) mit den dunklen Haaren und den strahlenden grünen Augen ist bildhübsch. Selbstbewusst genug ist sie auch: ,,Ich will Miss Franken Classic 2019 werden, weil ich der Meinung bin, dass ich das Potential dafür habe und es auch als Chance sehe, ins Modelbusiness einzusteigen.“ In ihrer Freizeit beschäftigt sich die sympathische Elena mit Tanzen, Reisen und unternimmt viel mit ihren Freunden.Viele Preise warten auf die Siegerin beziehungsweise auf die Erstplatzierten, nicht nur professionelle Fotoshootings und die Teilnahme an diversen Modenschauen, sondern es gilt auch offizielle Auftritte in der Metropolregion charmant zu absolvieren. Für die ausgewählten Kandidatinnen findet am 14. Oktober (15 Uhr) im La Cultura bei Adelo M. Kadir (Gebersdorferstraße 102) das Casting statt. Und auch beim Casting für die Miss-Wahl kann man als Zuschauer dabei sein.Bewerbungen bitte an: cawi@cawi-models.com schicken oder telefonisch 0151/116 653 83 bei Agentur-Chefin Marie Luise Cawi informieren. Nötig sind für die Bewerbung ein Ganzkörper- und ein Portraitfoto. Infos gibt es auch auf der Website: www.missfrankenclassic.comKartenvorverkauf (Preise 35, 25 oder 15 Euro) für die Gala ,,Miss Franken Classic " am 17. November 2018 im Maritim Hotel Nürnberg (Einlass 19 Uhr, Beginn 20.00 Uhr): Cawi Concept GmbH unter cawi@cawi-models.com oder Telefon: 0151 / 11665383, bei der Boutique Kaufrausch in Nürnberg (Winklerstrasse 16), bei mod´s hair (Trödelmarkt) oder bei Herzog Braut und Abendmode in Nürnberg (Königstrasse 17a).