Mit dem MarktSpiegel den Erlebnispark Schloss Thurn entdecken!

HEROLDSBACH (pm/vs) - Der Erlebnispark Schloss Thurn vereint familienfreundliche Fahrattraktionen, fesselnde Liveshows und weitläufige Grünanlagen abseits des Trubels.

Familienkarten zu gewinnen

Besucherinnen und Besucher können eine Fahrt auf dem einzigartigen VR-Coaster unternehmen und das Schloss-thurn-Maskottchen Dinolino auf seinem rasanten Flug durch eine phantastische virtuelle Welt begleiten. Egal ob Ritterturnier, Westernstuntshow oder Kinderclownshow, der Erlebnispark Schloss Thurn bietet ein tägliches Showprogramm für Groß und Klein!Seit 2017 gibt es mit dem „Magischen Tal“ eine weitere Attraktion. Dort kann man einen liebevoll gestalteten Themenbereich entdecken, in dem es viel Spannendes zu erleben gibt.Der MarktSpiegel verlost fünf Familienkarten zum Kennenlernen. Sie gelten an einem beliebigen Tag während der Saison 2018 (maximal zwei Erwachsene und zwei Kinder). Wer mitmachen will, schickt eine E-Mail unter gewinnspiel@ marktspiegel.de. Als Betreff bitte „Schloss Thurn“ angeben. Eine Teilnahme ist auch hier direkt auf der MarktSpiegel-Homepage möglich. Teilnahmeschluss ist der 28. Mai 2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Viele weitere Informationen zum Erlebnispark Schloss Thurn finden sich im Internet.