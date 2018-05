Mittelmeerfilmtage im Tucherschloss

NÜRNBERG (pm/nf) - Auch 2018 sind die beliebten Mittelmeerfilmtage wieder im Museum Tucherschloss zu Gast: Vom 24. Mai bis 2. Juni 2018 zeigt das Mobile Kino e.V. ein abwechslungsreiches Programm, das eine gelungene Mischung der Anrainerstaaten des Mittelmeers widerspiegelt.

Die Open- Air-Vorführungen finden statt im Hof des Museums Tucherschloss, Hirschelgasse 9-11. Einlass ist ab 20.30 Uhr, Filmbeginn um 21.30 Uhr.Zu sehen sind in diesem Jahr „Das Leben ist ein Fest“ (Donnerstag,24. Mai), „Call me by your Name“ (Freitag, 25. Mai), „Der Geschmack von Zement“ (Samstag, 26. Mai), „Meine Tochter“ (Sonntag, 27. Mai), „Eine bretonische Liebe“ (Montag, 28. Mai), „Die Nile Hilton Affäre“ (Dienstag, 29. Mai), „Zer“ (Mittwoch, 30. Mai), „Djam“ (Donnerstag, 31. Mai), „Madame – nicht die feine Art“ (Freitag, 1. Juni) und „Wohne lieber ungewöhnlich“ (Samstag, 2. Juni).Alle Filme werden in der Originalsprache mit deutschen Untertiteln gezeigt. Für Bestuhlung, Snacks, kühle Getränke und warme Decken ist gesorgt, teilweise sind die Sitzplätze überdacht.Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Online- Vorverkauf unter www.mobileskino.de für 8 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr, Restkarten für 9 Euro, ermäßigt 8 Euro, an der Abendkasse.