Mobilitätsflohmarkt

Nürnberg : BRK |

Am 16. Juni findet zusammen mit dem Flohmarkt des BRK einer von fünf Mobilitätsflohmärkten des Projekts "Nürnberg intelligent mobil" des Referats für Umwelt und Gesundheit der Stadt Nürnberg statt.

Beim Mobifloh können Sie alles handeln, kaufen und verkaufen, was ohne Motor rollt.



Wer im Sommer aufs Rad umsteigen mag und einen günstigen fahrbaren Untersatz sucht, ist beim "Mobifloh" genau richtig! Auch Eltern, die das zu klein gewordene rollende Kinderspielzeug gegen ein größeres Rad eintauschen wollen, finden hier dankbare Abnehmer. Verkauft wird nur von Privat an Privat!Pro Person dürfen nur maximal drei Erwachsenenräder verkauft werden.

Eine Anmeldung ist nicht nötig und eine Standgebühr wird nicht erhoben.

Weiter Informationen finden Sie unter www.mobifloh.nuernberg.de