Muttertag 2018: Wer hat oder kennt die beste Mama aller Zeiten!?

Am 13. Mai ist Muttertag! Na, habt ihr schon ein Geschenk für die beste Mama der Welt? Falls nicht, wird es jetzt höchste Zeit eine Aufmerksamkeit zu besorgen - oder zu gewinnen. Wir verlosen mit der Schönheitsstube Wendelstein 40 Beauty-Gewinne! Und damit ihr den Gewinn auch noch der Mama schenken könnt, losen wir schnell noch rechtzeitig vor dem Muttertag aus.

Hotel Mama, Taxi Mama, Restaurant Mama: Es gibt so viele Gründe, warum wir am Muttertag die Mama verwöhnen sollten. Monika Gruber und ihr Team von der Schönheitsstube Wendelstein kümmern sich um das Wohlbefinden rund um Schönheit und Wellness und freuen sich schon auf viele tolle Frauen!Verlost werden 20 Behandlungen bei der Schönheitsstube Wendelstein. Gewählt werden kann dabei aus einer der folgenden Anwendungen:- Wimpernverlängerung Neuset/Auffüllen- Fußpflege mit Lack oder Gel- Maniküre- Sonnenstudiowertkarte 50,- €- Haarschnitt + Make-Up- Neumodellage Nägel mit Gel/Acryl- Beautyanwendung mit MassageAußerdem gibt es 20 Rabatt-Gutscheine über 50% auf ausgewählte Behandlungen für die Schönheitsstube Wendelstein.Um an der Verlosung teilzunehmen, einfach eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort „Muttertag“ in die Betreffzeile). Einsendeschluss ist der 10. Mai, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Teilnahme ist auch direkt hier im Beitrag und auf unserer Facebook-Seite möglich. Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook oder Instagram. Die Gewinner werden per E-Mail oder Nachricht bei Facebook bzw. Instagram benachrichtigt. Die Auslosung und Benachrichtigung erfolgt am 11. Mai.