Nervenkitzel Norisring: Fans beim Pre-Event vor der Lorenzkirche!

FIA Formel 3-EM und FHR 100 Meilen Trophy rasen am Dutzendteich – Spektakuläre Stunts des Red Bull Skydive Teams – Ausstellung der Norisring Classics mit maximal 75 Fahrzeugen



NÜRNBERG (pm/nf) - Zur Einstimmung auf das traditionsreiche DTM-Wochenende am Norisring lud der Motorsport Club Nürnberg e.V. (MCN) am Samstag zur Autogrammstunde nach Nürnberg. Mit dabei: Lokalmatador Marco Wittmann (BMW), Lucas Auer (Mercedes-AMG) und Nico Müller (Audi). DTM-Showcars aller drei Hersteller wurden auf dem Lorenzer Platz platziert, eine ideale Gelegenheit für Fans Fotos mit den Fahrern und Autos zu machen!

Es wird kurzweilig am Norisring. Das Rennwochenende im „Fränkischen Monaco“ (22. bis 24. Juni) wirft seine Schatten voraus. Gleich mehrere Highlights werden zwischen Grundig-Kehre und Dutzendteich für Abwechslung sorgen.Neben den beiden DTM-Läufen gibt es auf dem Zeppelinfeld ein vielfältiges sportliches Rahmenprogramm mit der FIA Formel-3-Europameisterschaft, der 100 Meilen Trophy, den Norisring Classics und dem Red Bull Skydive Team. Mit weiteren Programmpunkten ist zu rechnen.Neu im Umfeld der DTM ist die FHR 100 Meilen Trophy, die 2017 ihre erste Saison bestritt. Diese neue Rennserie umfasst GT- und Rennsportwagen der Baujahre 1966 bis 1988. Im interessanten Starterfeld finden sich Fahrzeuge von Porsche, Mercedes, BMW, Reynard, Lola, Chevron, de Tomaso, Plymouth oder Ford Mustang.Ohnehin macht die Atmosphäre die Veranstaltung in der mittelfränkischen Metropole zu etwas Besonderem. Der Norisring ist der einzig verbleibende Stadtkurs in Deutschland, die Zuschauer können von der großen Steintribüne nahezu die komplette Strecke einsehen. Dass die Rennen in der Regel im Hochsommer ausgetragen werden, trägt zur prächtigen Stimmung bei.Die FIA Formel-3-Europameisterschaft ist die führende Nachwuchsserie in Europa. Wer hier brilliert, hat gute Aussichten auf ein Cockpit in der DTM oder der Formel 1. Jüngstes Beispiel ist BMW-Pilot Joel Eriksson. Der schwedische Rookie überzeugt in dieser Saison nach dem Gewinn des Vizeeuropameistertitels auch in der Tourenwagenserie. In dieser Saison startet u.a., Sohn des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher, in der Formel 3.Die Norisring Classics beinhalten eine Ausstellung von 75 Fahrzeugen (25 pro DTM-Hersteller) inklusive einer zehnminütigen Demonstrationsfahrt jeweils am Samstag und Sonntag.Während der Startfeldpräsentation kommt das Red Bull Skydive Team zum Einsatz. Die außergewöhnlich begabten Luftakrobaten sorgen in ihren Wingsuits für Nervenkitzel mit einstudierten Choreographien und spektakulären Stunts. Die Luft ist ihr Zuhause.