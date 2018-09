NHL macht mit der Global Fan Tour 2018 Station in Nürnberg

Dieser Inhalt wird von Vimeo eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Vimeo ausgetauscht.



Fan-Treffen mit Tom Gilbert und Brandon Segal von den Thomas Sabo Ice TigernNÜRNBERG (pm/nf) - Die nordamerikanische National Hockey League (NHL) kommt ab September mit der internationalen NHL® Global Fan Tour erstmalig nach Europa. Damit will die weltweit renommierteste Eishockey Liga den Sport auch jenseits der Vereinigten Staaten und Kanada noch stärker etablieren und beliebter machen. Den Auftakt bildet Nürnberg. Dort macht die Tour am 22. September von 10 bis 17 Uhr auf dem Jakobsplatz ihren ersten Halt.Das Rahmenprogramm der Tour würdigt mit einem innovativen Museum, welches Equipment sowie interaktive Inhalte enthält, außergewöhnliche Spieler, Meisterschaftsteams und den Stanley Cup®. Zudem ermöglicht es Besuchern aller Altersklassen bei Mitmach-Aktionen, Eishockey einmal selbst zu erleben.Teil des mobilen Museums ist das einzigartige, digitale Stanley Cup-Display, das die Möglichkeit zum Erkunden und Durchleben ihrer Lieblingsmomente im Stanley Cup bietet. Interaktive Spieler-Info-Bildschirme geben spannende Einblicke in exklusives NHL-Spielmaterial und lassen die Fans tiefer in das Leben ihrer Lieblingsspieler eintauchen.Dazu wird der Besuch der Veranstaltung mit Gewinnspielen, Fotoaktionen und vielem mehr insbesondere Familien einen spannenden Tag mit sportlichen Erinnerungen bereiten. Zum Beispiel können Fans für ein individuelles Foto auf einer Spielerbank vor Ort Platz nehmen und so ein digitales Souvenir der Tour mit nach Hause nehmen. Außerdem besteht die Möglichkeit, im Upper Deck-Fotozelt eine personalisierte Hockey-Karte zu erhalten.Das Museum ist mit einem professionellen Umkleideraum ausgestattet und gibt dort den Besuchern die Gelegenheit, das Equipment der beliebten Eishockeyspieler anzuprobieren.Absolutes Highlight ist eine Ausstellung mit einigen der ältesten Original-Exponate aus der „Hockey Hall of Fame“ in Toronto, die Informationen über die Entwicklung und die Geschichte des Sports als auch der europäischen Spieler in der NHL gibt. An der Station ,,Hardest Shot" kann jeder die Geschwindigkeit seines Slapshots testen und sich mit einigen der härtesten Schüsse der NHL messen.Alle die zusätzlich noch ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen wollen, können das in der „Hankook Shooting Challenge“ tun, indem sie versuchen, eine Reihe fixierter Ziele im Netz zu treffen. Das interaktive Kids-Corner bietet auch den jüngsten Besuchern die Möglichkeit, Eishockey zu spielen, Hockey-Motive zu malen und zu lernen, wie man die schwere Ausrüstung richtig trägt.Darüber hinaus werden die beiden Spieler der Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg, Tom Gilbert und Brandon Segal, von 15-16 Uhr vor Ort sein, um Fans zu treffen und Fotos zu machen.