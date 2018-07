Night of the Jumps kommt zurück nach Nürnberg

Nürnberg : Arena Nürnberger Versicherung |

NÜRNBERG (pm/ak) - Am 10. November 2018 stürmt die Night of the Jumps die Arena Nürnberger Versicherung.

Für einen Tag übernimmt die extremste Freestyle Motocross Sportserie der Welt die Regie und lässt ihre Extremsportler durch die Halle fliegen. Nach 12 Jahren feiert die Night of the Jumps ihre Rückkehr in Franken. Zum Comeback gibt es mit dem neuen Format des Freestyle of Nations eine Premiere in Süddeutschland. Drei Nationalteams treten gegeneinander an, die in verschiedenen Wettbewerben Punkte für die Mannschafts-Wertung sammeln. Die Nation mit den meisten Punkten am Ende ist der Gewinner und bekommt Statuspunkte für das große Finale. Für die Rückkehr nach Nürnberg lässt die Serie ihre besten Extremsportler aus der ganzen Welt einfliegen. Die Titelverteidiger Pat Bowden und Ryan Brown treten für Australien an und messen sich mit FMX Sportlern aus Frankreich und Deutschland. Wer für unsere Nachbarn antreten wird ist noch ein Geheimnis, mit David Rinaldo und Remi Bizouard stehen zwei Ex-Weltmeister parat. Deutschland hat mit dem 20jährigen Luc Ackermann den jüngsten Teilnehmer aller Zeiten im Wettbewerb. Er wird von zwei weiteren deutschen FMX Sportlern unterstützt.Neben dem Freestyle Nationen Contest, bei dem die Sportler in 90 Sekunden ihre besten acht Tricks präsentieren, werden im Maxxis Best Whip Contest alle Fahrer gleichzeitig durch die Arena fliegen. Im Synchro Wettbewerb stellt jede Nation zwei Sportler, die ihre härtesten Tricks möglichst synchron präsentieren.Im Best Trick Contest geht ein Fahrer aus jedem Land an den Start und zeigt seinen schwierigsten Trick. Das Team mit den meisten Punkten am Ende ist der neue Night of the Jumps Team Champion.Wer Benzin im Blut hat, darf dieses Event nicht verpassen!