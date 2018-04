Nürnberger Freibäder starten in die Saison 2018

NÜRNBERG (pm/nf) - Die drei Nürnberger Freibäder starten in die Freibadsaison. Als erstes öffnet am Samstag, 21. April 2018, um 8 Uhr das Freibad West, Wiesentalstraße 41. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr und Samstag und Sonntag von 8 bis 20 Uhr.

Das Stadionbad, Hans-Kalb-Straße 42, nimmt den Badebetrieb am Samstag, 28. April 2018, auf. Geöffnet ist durchgängig von 9 bis 21 Uhr. Das ungeheizte Naturgartenbad in der Schlegelstraße 20 in Erlenstegen folgt an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 10. Mai 2018. Es hat täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Kassenschluss in den drei Freibädern ist jeweils eine Stunde vor Schließung. Änderungen der Öffnungszeiten sind witterungsbedingt möglich und werden kurzfristig bekannt gegeben.Als Highlights veranstaltet NürnbergBad auch heuer wieder eine Vintage-Poolparty am Samstag, 14. Juli 2018, im Stadionbad. Die beliebten Sommerfilmnächte im Naturgartenbad finden vom 5. bis 14. Juli 2018, jeweils Donnerstag bis Samstag, statt.