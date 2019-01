200 Karnevalisten hoben vom Airport Nürnberg ab



NÜRNBERG (pm/nf) - Flieger, aha! - Mit dem Schlachtruf der Nürnberger Luftflotte des Prinzen Karneval hoben die Tollitäten bereits zum 63. Mal in den Fränkischen Faschingshimmel ab.

Die Fluggesellschaft Germania und der Flughafen Nürnberg unterstützten die (laut Luftflotte) weltweit einmalige Veranstaltung und trugen dazu bei, dass rund 200 Karnevalisten die Tradition fortführen konnten. Mit an Bord waren The Stereo Show, die bekannte Schlager wie etwa „Über den Wolken“ schmetterten. Nach dem Start ging es in Richtung Neustadt an der Aisch. Bei Kitzingen drehte der Airbus A321 nach Süden ab, passierte Rothenburg ob der Tauber und flog bis Feuchtwangen. Im Anschluss ging es wieder zurück nach Nürnberg. Im Anschluss ging die Party in der Abflughalle weiter: Die Prinzenpaare aus unterschiedlichen Faschingsgesellschaften wurden vorgestellt und mehrere Garden zeigten ihr Können. Die Besucher wurden somit bestens unterhalten.