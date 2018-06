Nürnbergs lange IONacht + Handel offen nach 8

Lange Einkaufsnacht mit viel Musik am 15. Juni 2018 in der Nürnberger Innenstadt



NÜRNBERG (nf) - Shoppen bis nachts um 23 Uhr und das mit Musik! Ein tolles Angebot aus Anlass der Internationalen Orgelwoche in Nürnberg. Erlangen, Schwabach und Ansbach haben ja bereits eine lange Einkaufsnacht. Jetzt zieht Nürnbergs Innenstadt nach.

HBE-Bezirksgeschäftsführer Uwe H. Werner: „Unsere Handelsbetriebe der Nürnberger Innenstadt haben die Möglichkeit, ein Musikevent im eigenen Betrieb stattfinden zu lassen.“ Fünf der acht bayerischen Großstädte und drei der fünf kreisfreien Städte in Mittelfranken haben im vergangenen Jahr eine Einkaufsnacht veranstaltet und sind auch in diesem Jahr dabei. In Erlangen ist es die „Sternennacht“ (bis 23 Uhr), in Schwabach „Schwabach glänzt“ zum Weihnachtsmarkt (bis 22 Uhr). In Ansbach heißt es „Weihnachtszauber“ (bis 23 Uhr).Durch die Verbindung mit der Internationalen Orgelwoche wird es im Rahmen der „IONacht“ auch im Einzelhandel musikalisch zugehen. ION-Musikerinnen und Musiker schwärmen aus und lassen sich in Kurkonzerte in Kaufhaus-Foyers hören, inszenieren musikalisch ein Möbelgeschäft oder cembalieren zwischen Delikatessen.• Bettenhaus Reidelshöfer, Vera Seedorf (20 Uhr, 20.45 Uhr, 21.30 Uhr.)Die junge Perkussionistin wurde bereits mit 16 Jahren bei Jugend Musiziert zur besten Schlagwerkerin Deutschlands gekürt. In ihrer unkonventionellen Performance wird sie das Bettenlager in einen Resonanzen auslotenden Klangraum verwandeln.• Breuninger, Nürnberger Gospelchor (19 Uhr).Der älteste Gospelchor Deutschlands feiert in diesem Jahr sein 50jähriges Jubiläum. Unter der neuen Leitung von Rebekka Deckart präsentiert er bei der ION ein breitgefächertes Repertoire, das neben afroamerikanischen Spirituals und Traditionals auch internationale zeitgenössische Gospelmusik mit Einflüssen aus Blues, Jazz, Soul, Funk- und Popmusik enthält.Ebenfalls Breuninger: Schokozapfen (20.30 Uhr, |21.30 Uhr), StegreiforchesterDer Hornist, Komponist, Arrangeur und Rapper Juri de Marco und sein Tuba spielender Kollege Jonas Urbat stellen gerade mit dem Stegreif-Orchester die Klassik-Szene auf den Kopf. Aber auch als Duo sind sie mitreißend, wenn sie ohne Übergang von Klassik zu Acoustic-Techno wechseln.• Juwelier Bucherer, Ensemble Continuum (19.15 Uhr, 20 Uhr, 20.45 Uhr).Die Cembalistin Elina Albach gilt als eine der wichtigsten Nachwuchskünstlerinnen der deutschsprachigen Alte Musik Szene. Ihr Cembalo ist ein wertvolles Instrument im Stile des französischen Sonnenkönigs mit vergoldetem Deckel und asiatischem Dekor. Gemeinsam mit der Sopranistin Marie Luise Werneburg präsentiert sie u.a. Musik aus dem Notenbüchlein von Johann Sebastian Bach.• delikatEssen, Das Kollektiv (19.30 Uhr, 20.15 Uhr).Der aus Kolumbien stammende Flötist Juan Carlos Diaz und der Vorarlberger Akkordeonist Raphael Brunner bilden ein mitreißendes Duo, die spielerisch-improvisatorisch alle Stile von Barock bis Tango mischen und ohne Notenständer und gespreizte Klassik-Attitüde Grenzen verschwinden lassen.• Der Senfladen, Renaissance-Consort (19.30 Uhr, 20.15 Uhr)Studierende der Nürnberger Musikhochschule präsentieren Consort-Musik aus der Blütezeit Nürnbergs auf Renaissanceflöten: Dürers Playlist.• designfunktion Nürnberg, Ensemble Fraktale (19.45 Uhr, 20.30 Uhr, 21.30 Uhr).Das beim Internationalen Konzertdramaturgie Wettbewerb Hugo ausgezeichnete und bereits beim ION LAB im letzten Jahr begeisternde Ensemble hat eigens für designfunktion eine Wohnzimmerperformance erarbeitet, die mühelos Bach mit Neuer Musik verbindet.• GALERIA Kaufhof, Schokozapfen (19 Uhr | 19.45 Uhr)Der Hornist, Komponist, Arrangeur und Rapper Juri de Marco und sein Tuba spielender Kollege Jonas Urbat stellen gerade mit dem Stegreif-Orchester die Klassik-Szene auf den Kopf. Aber auch als Duo sind sie mitreißend, wenn sie ohne Übergang von Klassik zu Acoustic-Techno wechseln.Ebenfalls GALERIA Kaufhof, Das Kollektiv (21.00 Uhr, 21.45 Uhr)Der aus Kolumbien stammende Flötist Juan Carlos Diaz und der Vorarlberger Akkordeonist Raphael Brunner bilden ein mitreißendes Duo, die spielerisch-improvisatorisch alle Stile von Barock bis Tango mischen und ohne Notenständer und gespreizte Klassik-Attitüde Grenzen verschwinden lassen.• Mohren-Apotheke zu St. Lorenz, Renaissance-Consort (21.15 Uhr, 22 Uhr).Studierende der Nürnberger Musikhochschule präsentieren Consort-Musik aus der Blütezeit Nürnbergs auf Renaissanceflöten: Dürers Playlist.• WÖHRL, Sylvia Ackermann (19.30 Uhr, 20.15 Uhr, 21 Uhr, 21.45 Uhr).Bei dieser Performance an denkbar ungewöhnlichem Ort ist das Instrument der Star: Eine originale italienische Prozessionsorgel aus dem frühen 17. Jahrhundert, die ohne Strom auskommt. Die Blasebälge werden von dem Instrumentenrestaurator Georg Ott in gleichmütiger Regelmäßigkeit gezogen, um mit ausreichend Wind das Kaufhaus-Entrée zum Konzertsaal zu machen. Ein einmaliges Ereignis!Zur IONacht bieten auch die Kirchen (St. Klara, St. Lorenz, Frauenkirche und St. Sebald) besondere Konzerte.• Hauptmarkt/ Frauenkirche,22:30 Uhr · Open Air Kino. Stummfilm „Menschen am Sonntag“ (1930), Orgel: Karl Ludwig Kreutz.• Frauenkirche21 Uhr, Vokalensemble conMoto.• St. Klara20:00 Uhr, Nürnberger Gospelchor. 21:30 Uhr, Vokalensemble St. Lorenz.• St. Sebald20:00 Uhr · Nürnberger Bach-Orchester. 21:00 Uhr · Nürnberger Bach-Orchester. 22:00 Uhr · Bernhard Buttmann.St. Lorenz19:00 Uhr · Windsbacher Knabenchor. 20:45 Uhr · 21:45 Uhr · Simon James Phillips. 22:45 Uhr · Ensemble Continuum.Bitte beachten Sie: Einlass in den Kirchen ist nur vor Beginn einer Veranstaltung möglich, kein Einlass während einer Veranstaltung. An allen Konzertorten ist das Platzangebot beschränkt, ein Anspruch auf Einlass besteht nicht.Alle Angaben ohne Gewähr.Eintritt frei für die Film-Improvisation am Hauptmarkt sowiedie Beiträge im Einzelhandel. 15 Euro Eintritt einmalig für Konzerte in den Kirchen.