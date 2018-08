Nur noch heute und morgen: beliebte Kirchweih in Wöhrd

NÜRNBERG (pm/vs) - Die Zeit der Nürnberger Stadtteilkirchweihen 2018 ist noch nicht vobei. Aktuell lockt die Wöhrder Kärwa vom 24. bis 28. August 2018.

Die Organisation übernimmt in bewährter Art und Weise der Vorstadtverein Nürnberg - Wöhrd von 1877 e. V. Rennweg-Schoppershof-Marienvorstadt-Tullnau. Mit Böllerschützen und Bieranstich wird die Kärwa am Freitag gegen 19 Uhr eröffnet. Dazu gibt es das extra für diesen Zweck frisch eingebraute Spalter-Kärwabier. Und natürlich darf auch die passende Kirchweihmusik nicht fehlen. Ein Feuerwerk von Unterhaltungssongs und Kirchweih-Evergreens erwartet die Besucher am 25. August, wenn die fränkische Kult-Band „Saitenspinner“ ab 19 Uhr im Festzelt loslegt. Den Wöhrder Frühschoppen am See am Sonntag ab 11 Uhr begleiten „Sepp und die Steigerwälder Knutschbärn“. Anschließend geht es weiter mit dem „Hartl-Duo“ und ganz vielen Ohrwürmern der Unterhaltungsmusik.Die Generation „Ü 60“ darf sich am Montag, 27. August, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr auf den Seniorennachmittag im Festzelt freuen. Ab 19 Uhr ist dann nochmals das „Hartl-Duo“ an der Reihe.Die passende Musik zum Abtanzen am letzten Kirchweihtag (28. August) hat die Stimmungsband „Ziach oh!“ im Gepäck. Beginn ist wiederum um 19 Uhr. Nach Einbruch der Dunkelheit können die Gäste und Besucher noch ein Hochfeuerwerk am See unter dem Motto „Wöhrder Lichter“ miterleben.Einladung zum RundgangAuch in diesem Jahr bietet der Vorstadtverein wieder eine kulturell-informative Veranstaltung an. Am 25. August ist jedermann herzlich und kostenlos zu einem Kirchweih-Rundgang eingeladen. Ziel ist in diesem jahr das Erholungs- und Freizeitgelände „unterer Wöhrder See“ das nach jahrelanger Bautätigkeit fertig gestellt worden ist. Der Rundgang zusammen mit dem Wasserwirtschaftamt beginnt um 14 Uhr am Sandstrand des Nordufers und endet am Südufer.Alle Terminangaben sind ohne Gewähr, Programmänderungen bleiben vorbehalten.