Orquesta Tipica Andariega

Tanzbares Tango-Konzert mit dem „Orquesta Típica Andariega“ aus Argentinien



Zum ersten Mal tritt das renommierte „Orquesta Típica Andariega“ aus Argeninien in Nürnberg auf. Seit September 2009 erfreuen die Musikerinnen und Musiker aus Buenos Aires Tänzer und Musikliebhaber gleichermaßen mit einem jungen Stil klassischer Tangos. Das Repertoire ist „bien milonguero“, wie man auf spanisch sagt. Das heißt mit den Tanzlokalen, den Milongas, verbunden und sehr tanzbar. Es ist eine Mischung neuer Arrangements der populärsten Tangos und Walzer mit mit neuen Kompositionen, die den Geist der 40er mit der Energie des Tango von heute verbinden.Das „Andariega“ hat bislang die Alben „Pertenencia“ (2011), „Andiamo“ (2014) und „Balliamo“ (2017) veröffentlicht. Das neue Album Avanti steht für 2019 in den Startlöchern. Bislang war das Typische Orchester fünfmal auf Europa-Tournee, unter anderem Dänemark, Italien, Schweiz, den Niederlanden, Belgien, Österreich, Norwegen, Schweden, Lettland, Griechenland, Frankreich und Deutschland. Und jetzt erstmals auch in Nürnberg.Tickets auf www.reservix.de www.eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.Präsentiert von Corazón de Tango auf Radio Z 95,8 MHz. Mit freundlicher Unterstützung des Ingenieurbüro Tobias Ritzer, Schwabach.