Paukenschlag: 20 Premierenkarten für Yamato im Nürnberger Opernhaus gewinnen!

Videobotschaft der Künstler für die MarktSpiegel-Leserinnen und Leser!



Mit neuer Show Chousensha (die Herausforderer) kommt das erfolgreichste Taiko Ensemble der Welt vom 3. - 12. bis 12. August 2018 in das Opernhaus Nürnberg

NÜRNBERG (pm/nf) - Betreten sie die Bühne, wird man einfach mitgerissen. Bis zu 500 Schläge pro Minute prasseln auf die Taikos ein. Yamato – The Drummers of Japan kommen im Sommer zurück nach Deutschland, um ihre grenzenlose Energie einmal mehr mit dem Publikum zu teilen. Vom 3. bis 12. August 2018 zeigt das erfolgreichste Ensemble der japanischen Taiko-Szene seine aktuelle Show Chousensha im Opernhaus.Mit unbändiger Kraft, unfassbarer Synchronität, harmonischen Bildern und einer wohltuenden Prise Humor sind die Trommel-Virtuosen seit über 20 Jahren weltweit auf Tour und haben in über 50 Ländern die Herzen von mehr als sechs Millionen Zuschauern erobert. Mit ihrer neuen Bühnen-Show Chousensha setzen sie auch 2018 ihre Erfolgsgeschichte fort – erstmals in Zusammenarbeit mit dem gefeierten japanischen Stardesigner Kansai Yamamoto, der fantasievolle und farbenprächtige Kostüme für die neue Show entworfen hat. Schon in jungen Jahren sorgte der Japaner mit seinen spektakulären Bühnenoutfits für Stars wie David Bowie in der Kunstwelt für Furore.Es ist der Beat der Trommeln, der das Leben der Mitglieder von Yamato – The Drummers of Japan in allen Bereichen bestimmt. Sie spüren, in vollkommenem Einklang untereinander, jeden Atemzug, jeden Herzschlag des anderen. Diese Einheit ist es, die ihrem Spiel die absolute Perfektion verleiht, seine atemberaubende Geschwindigkeit und Präzision. Solcherlei Kraft und Harmonie erreichen die Taiko-Trommler durch ihren besonderen Lebensstil, den Taiko-do: Gemeinsam essen, gemeinsam trainieren, gemeinsam proben, zur gleichen Zeit schlafen gehen und aufstehen – der Taiko-do, ‚Weg der Taiko‘, prägt die Gemeinschaft von Yamato – The Drummers of Japan und ist Ausdruck der völligen Hingabe an ihre Kunst.Vorstellungen:Di - Sa 20.00 Uhr; Sa zus. 16.00 Uhr; So 15.00 UhrPremiere: Freitag, 3. August 2018Vorverkauf: RNT national: 01806 - 10 10 11(0,20 EUR/Anruf. inkl. MwSt. a.d.dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 EUR/Min. inkl. MwSt.), Tickethotline Oper: 01801 - 344276 (3,9 Cent/Min. inkl. MwSt. a.d.dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min. inkl. MwSt. ) im Internet über www.bb-promotion.comWeitere Infos: www.yamato-show.deFür die Nürnberg-Premiere im Opernhaus am 3. August 2018 verlost der MarktSpiegel 10 x 2 Eintrittskarten. Sie wollen dabei sein? Dann schicken Sie einfach eine E-Mail an gewinnspiel@marktspiegel.de (Kennwort „Yamato“ als Betreff). Oder Sie machen gleich hier auf der Seite mit! Teilnahmeschluss ist der 10. Juli 2018. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.