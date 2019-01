Prinzenflug am Albrecht-Dürer-Airport Nürnberg

Nürnberg : Albrecht Dürer Airport |

Prinzenflug 2019 - Ein Highlight der besonderen Art!



Der diesjährige Prinzenflug der Nürnberger Luftflotte des Prinzen Karneval e.V. wird wieder etwas ganz Besonderes. Mit einem A 321 der Fluggesellschaft Germania werden wir am 27. Januar 2019 mit über 200 Passagieren, darunter über 30 Prinzenpaare aus ganz Franken und Live-Musik in den mittelfränkischen Himmel starten.



Der Flug startet um 12:00 Uhr und Du hast dieses Mal sogar die Möglichkeit bei diesem besonderen Ereignis selbst dabei zu sein, unter kartenvorverkauf@luftflotte.info kannst Du für närrische 44,00 EUR ein Ticket für den außergewöhnlichsten Rundflug über Franken buchen.



Um 14:15 Uhr beginnt anschließend in der Abflughalle 2 wieder das beliebte 4-stündige Programm. Mit dabei die Aktiven der Nürnberger Luftflotte und viele Gäste.



Das Programm ist für alle Besucher kostenlos.

Wir freuen uns auf viele Zuschauer!