Radio Gong ist wieder ,,Born To Be Wild"!

NÜRNBERG (pm/nf) - Bereits zum achten Mal gibt Radio Gong 97.1 den Startschuss für seine Motorradausfahrt „Born To Be Wild“. Am kommenden Sonntag (19. August 2018) können Biker den Alltag hinter sich lassen und gemeinsam losziehen.

Vom Innenhof der Nürnberger Kongresshalle aus geht die geführte Radio Gong Bikerausfahrt diesmal über abwechslungsreiche Landstraßen zur Landbrauerei nach Pyras. Dort können sich die Motorradfahrer dann auf eine lässige Party freuen. Der richtige Sound dazu kommt von „Rock of Fame“. Wie gewohnt, fährt Gong-Chef Guido Seibelt selbst mit seiner eigenen Maschine mit: „Born to Be Wild ist wie die nie endende Reise durchs Leben und verkörpert unsere Lust auf Abenteuer. Den stressigen Alltag für ein paar Stunden hinter sich zu lassen, dahinrollen und das Leben in seiner Einfachheit genießen - Es ist jedes Mal eine gute Zeit mit tollen Menschen.“Treffpunkt ist am Sonntag ab 8.30 Uhr im Innenhof der Nürnberger Kongresshalle an der Bayernstraße. Nach einem zünftigen Leberkäsfrühstück rollt dann der Motorradkorso um 10 Uhr los. Natürlich erhalten alle Teilnehmer wieder den original „Born To Be Wild“-Aufnäher.Alle Infos zur Ausfahrt gibt es im Internet unter www.gong971.de