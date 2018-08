Rose Tattoo - Blood Brothers European Tour 2018

NÜRNBERG (ak)

– Rose Tattoo ist eine Australische Rock and Roll Band, die 1976 in Sydney gegründet wurde. Laut des australischen Rock Musik Historikers Ian McFarlane sind Rose Tattoo „eine der verehrtesten Bands aller Zeiten!“. Mit ihrem für sie typischen Mix aus Hard- und Blues-Rock rocken Sie das Publikum in jeder Location. Das Konzert am 29. August im Hirsch (20 Uhr) ist auch eigentlich längst ausverkauft.