Saisonauftakt mit neuer Flagge im Handwerkerhof: Die Zeidler kommen

NÜRNBERG (nf) - Der Handwerkerhof feierte heute mit vielen Gästen Saisoneröffnung und hat viel Neues zu bieten. Nicht nur, dass im fast 50 Jahre alten Handwerkerhof viel saniert werden muss - es wird in Kürze auch ein neues Café entstehen.

Noch etwas hat sich grundlegend verändert: Das erste Mal hatte der Handwerkerhof in den Wintermonaten durchgehend seine Pforten geöffnet. Hintergrund: Seit Ende letzten Jahres gibt es die oberirdische Querung des Bahnhofsvorplatzes, die den Handwerkerhof zusätzlich belebt. Das Winterprogramm ist von Einheimischen wie Touristen gut angenommen worden. Gemeinsam wollen die Sassinnen und Sassen (Händlerinnen und Händler) ihren Kunden ein noch breiteres Angebot für das ganze Jahr bieten. Citymanager Reto Manitz, Ingmar Schellhaas aus dem Wirtschaftsreferat und Wolfram Gäbisch (stv. Leiter des Liegenschaftsamts der Stadt Nürnberg, das für den Handwerkerhof zuständig ist) hissten zu guter Letzt noch die neue Flagge für den Handwerkhof Nürnberg.Den Auftakt der Veranstaltungen macht der Zeidlerverein Nürnberg und Umgegend e.V. (besteht seit1861) mit einer historischen Ausstellung (bis 4. Juni im Handwerkerhof) zum Zeidlerwesen in Nürnberg und einem Aktionstag für Jung und Alt am 19. Mai. ,,Da kann man nicht nur Honig verkosten, sondern erfährt viel Wissenwertes über Bienen und das alte Handwerk der Zeidler", so die 2. Vorsitzende Carola Rieder. Das ganze Jahr über gibt es unterschiedliche Ausstellungen und Aktionen, insbesondere im ,,FORUM im Handwerkerhof". Geplant sind auch Musik- und Leseaktion.Interessant für alle Besucherinnen und Besucher ist das Angebot an handwerklichen Produkten. Bald wird zusätzlich zu den vorhandenen gastronomischen Betrieben noch ein Café eröffnen. Im neuen (noch namenlosen) Café von Mirko Mädler werden gerade gemütliche 15 bis 18 Plätze eingerichtet. Innen kann man die originale Nürnberger Stadtmauer bewundern.