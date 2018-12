Selbstverteidigung lernen! Karate-Jitsu Kurs ab 8.1.2019

Bei einer Gewaltandrohung kann eine geschickte verbale Reaktion helfen. Jedoch bei einem massiven Angriff werden Worte nicht reichen. Vielleicht hat man eine Chance davon zu laufen. Wenn nicht - wie kann man sich helfen?

Im Karate-Jitsu Kurs bei ZANCHIN Kampfkunst e.V. in Nürnberg-Johannis wird geübt, wie wir uns gegen verschiedene Angriffe zur Wehr setzen können. Gelehrt werden wirkungsvolle Abwehr- und Schlagtechniken sowie verschiedene Befreiungsmethoden. So ist man in gefährlichen Situationen nicht völlig wehrlos.Kursleiter Dmytro Cherapantsev , 3. Dan Karate, trainiert seit 1982 Kampfkünste und ist zertifizierter Selbstverteidigungslehrer des Deutschen Karate Verbandes. Neben der Vermittlung von Selbstverteidigung geht es in seinem Training auch darum, mit der Kampfkunst Karate-Jitsu die körperliche und geistige Fitness zu verbessern. Beitragsfreie Probestunde zu Kursbeginn am Dienstag, 8. Januar 2019, 18:30 in der Schulturnhalle im Altbau der Dr.-Theo-Schöller-Schule, Schnieglinger Straße 38, 90419 Nürnberg.Alle zum Kurs: PDF Anmeldung per Email unter info@zanchin.de oder telefonisch 0911-2878222