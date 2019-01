Sing-In-Neujahrsgala in der Tafelhalle

NÜRNBERG (pm/nf) - Mit der großen Sing-In-Neujahrsgala 2019 findet ein Konzertabend der lokalen Songwriterszene am Donnerstag, 10. Januar 2019, ab 20 Uhr in der Tafelhalle, Äußere Sulzbacher Straße 62, statt. Nach den Heiligen Drei Königen steht ein neues Dreigestirn bereit, 2019 in feierlicher Form einzuläuten.

Das Trio Infernale des Moderationswesens – Mäkkelä, Earl Enis Kanke und The Black Elephant Band – präsentieren eine schimmernde Revue aus den vergangenen zwölf Monaten beim Sing-In, dem tendenziell eigenwilligsten Open-Mic- Format Nordbayerns. Nach der ersten ausverkauften Sing-In-Gala im Jahr 2017 kommt nun die Neuauflage in die Tafelhalle.bZwölf hochkarätige Songwriter Acts zwischen Neo Folk, Psych Folk, Liedermaching, Americana und verquerem Wortwitz, werden präsentiert und moderiert vom unseriösesten und glamourösesten Triumvirat des Showbiz. Es treten auf: Mocha, John Stean Jr., The Great Park, Karin Rabhansl, Nobutthefrog, Claus Caraut, Anna Johnsson, We Brought A Penguin, Adrian Millarr, Tuuli Jartti, The Sharpest Four und Udo Lang. Die Gäste erleben einen Abend großer Gesten, großer Gefühle, brillanter Performances und musikalischer Glanzlichter.Online-Tickets zum Preis von 11 Euro, ermäßigt 6,60 Euro, sind im Vorverkauf erhältlich, an der Abendkasse kosten sie 13 Euro, ermäßigt 8 Euro.