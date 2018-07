Nürnberg : Josephs |

Wahrnehmungstäuschungen zum Mitmachen



Können wir unseren Sinnen trauen? Mit der mobilen Mini-Ausstellung boxdersinne probieren wir gemeinsam verschiedene Wahrnehmungsexperimente aus.



Anschließend basteln wir selbst Wahrnehmungstäuschungen! Je nach Alter können einfache oder komplexere Exponate gebaut werden, die anschließend mit nach Hause genommen werden dürfen.



In Kooperation mit JOSEPHS - der Servicemanufaktur



Um vorherige Anmeldung wird gebeten. Bitte per Mail an buchung@turmdersinne (Betreff: "Sinneswerkstatt")