Sommerfest im KunstKulturQuartier

NÜRNBERG - Das KunstKulturQuartier lädt am Dienstag, 31. Juli 2018, ab 17 Uhr zu seinem öffentlichen Sommerfest in den KulturGarten des Künstlerhauses, Königstraße 93, ein. Der Eintritt ist frei.

Wie es sich für ein ordentliches Sommerfest gehört, wird es Leckeres vom Grill, kalte Getränke und ein abwechslungsreiches Programm, vor allem von Künstlerinnen und Künstler aus den Reihen des KunstKulturQuartiers, geben.Musikalisch ist garantiert für jeden etwas dabei: Es gibt Live-Auftritte von John Steam Jr., Betty Rurth, Point & Die Spielverderber und Andi Molton, der mit seinen jazzigen Pianosounds begeistert.Außerdem wird vom Kleinsten Theater der Welt (Theater 4), Live-Graffiti Art mit Street Art- Künstler Julian Vogel, einer Poi-Performance (Schwarzer Strahler) zu Chiptunes-Sounds (Irq 7/ Chip Hits The Fan) sowie einem Sketch von und mit Susanna Curtis (Curtis & Co.) und Neil Greig so Einiges geboten.Der Kreativität kann man beim Broschenbasteln freien Lauf lassen oder auch bei der Gestaltung eines Stempelbilds aus verschiedenen Einzelmotiven, entworfen von der Künstlerin Simona Leyzerovich. Die Porträtzeichengruppe wird vor Ort sein, man darf aber auch gerne mit eigenen Zeichenutensilien selbst zeichnen.Die Radprofis der Offenen Fahrradwerkstatt werden eine kurze Werkstattführung in die neu bezogene Peuntgasse geben und Alex Cio wird die Pixelwerkstatt vorstellen, die als ein Ort für Projekte im Bereich Social Media, Digitale Kunst und Kultur neu gegründet wurde. Auch das Bewerbungsbüro für die Kulturhauptstadt 2025 wird mit einem Aktionsstand auf dem Sommerfest vertreten sein. Für die musikalische Untermalung zwischen und nach den Acts sorgen die DJs der KulturKellerei, die Balkon-Crew, Banana und Pola Ruin.