Sonntagswanderung mit dem FAV

20 Kilometer an der Grenze von Franken: Solnhofen - Langenaltheim - TreuchtlingenNÜRNBERG/SOLNHOFEN/LANGENALTHEIM/TREUCHTLINGEN - Sonntag, 9.12.2018 - "An der Grenze von Franken" - Wanderung des Fränkischen Albverein (FAV) von Solnhofen über Langenaltheim nach TreuchtlingenTreffpunkt am Sonntag, 9.12.2018 Nürnberg Hauptbahnhof Mittelhalle um 8:20 Uhr, dann um 8:39 Uhr mit R6 Richtung Treuchtlingen und Solnhofen; kein Umsteigen erforderlich; VGN Preisstufe 10 ab Nbg., z.B.TagesticketPlus10 für 2 Personen; TeilnehmerInnen sind für VGN-Fahrkarte selbst verantwortlich. Wanderführer steigt in Treuchtlingen zu.Wanderung startet um 9:50 Uhr ab Bahnhof Solnhofen; Strecke führt wellig und bergan nach Langenalteim (Mittagseinkehr im Gasthaus Rose ). Auf dem Abschnitt dorthin liegen die Solahöhle und das Steinbruchgebiet Obere Haardt. Wenn am Ende des nachmittäglichen Teils Treuchtlingen erreicht wird, können sich die TeilnehmerInnen mit Köstlichkeiten der Schloßweihnacht belohnen; die Wegstrecke ist ca 20 km lang und erfordert einige Kondition, reine Gehzeit etwa 5 Std.Mitwanderer und Gäste sind willkommen. Festes Schuhwerk erforderlich, auch an Stöcke wegen der herbstlichen Rutschgefahr denken! Auskünfte erteilt Wanderführer Udo Bayer (Tel 09142 203700, eMail fav@UdoBayer.de). Der Fränkischer Albverein (FAV) ist tätig etwa im Gebiet des Verkehrsverbundes (VGN), die ehrenamtlichen Helfer des Hauptvereins markieren ca 8000 Kilometer Wanderwege.Infos zum Wanderprogramm des FAV: http://www.fraenkischer-albverein.de/wanderprogram...