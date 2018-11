Souverän & schön: Die neue Miss Franken Classic 2019 heißt Sophia Fröba!

Models, Mode und Musik: Die Galaveranstaltung der Miss Franken Classic 2019



Von Nicole Fuchsbauer und Jürgen Friedrich (Fotos)



NÜRNBERG - Ausverkauftes Haus gestern Abend im Maritim Hotel Nürnberg bei der Miss Franken Classic 2019 - Gala! Bis zum Schluss blieb es spannend: Welche der durchweg hübschen 14 Kandidatinnen (es gab krankheitsbedingte Ausfälle) wird am Ende die Miss Franken Classic - Krone von Diana Lisak übernehmen? Miss Franken Classic - Veranstalterin Marie-Luise Cawi rückte schließlich mit dem Ergebnis heraus: Mit einer deutlichen Mehrheit der Jury- und Publikumswertung siegte die 24-jährige Psychologiestudentin Sophia Fröba. Sie überzeugte durch ihr souveränes Auftreten, ihre Schönheit, Freundlichkeit und Natürlichkeit.

Glänzende Schärpen gab es ebenfalls für die zweite Siegerin Lisa Marie Holzmann (22) und die Drittplazierte Marina Müller (18). Zur Miss Beauty erkoren wurde die erst 16 Jahre alte Lena Meier. Bis zur Verkündung des Ergebnisses gab es für das Publikum der Gala jede Menge zu sehen und zu erleben. Spritzige Modenschauen der Bewerberinnen und der Cawi-Models (Trachtenmode von Wirkes, elegante Abendkleider Pronovias Barcelona by HERZOG Braut- und Abendmode, Dominic Armbrüster, Herbsttrends von Kaufrausch, Barbara Karbaum und Vera Satiro, Athletics Wear von KaCzerwi - My Sports Paradise), die Frisurenshow von Stylistin Natascia Nicotra oder die Vorstellung des Personaltrainings von Silvia Mozzicato (zum Anschauen und Mitmachen!). Musikalisch überzeugten Leonie Gaschler (Saxophon) und natürlich die mitreißenden Auftritte der Edel-Rapper von Brak' Lul sowie Sänger Mike D. (Ex-Trio Washington). Die Moderation der unterhaltsamen Gala lag in den bewährten Händen von Nina Halbig und Martin Cernan.