Speed-Rope-Challenge: NÜRNBERGER Versicherung lässt 10.000 Euro springen!

NÜRNBERG (pm/nf) - Die Besucher des WTA-Turniers in Nürnberg konnten am 20. Mai ihre Ausdauer für einen guten Zweck trainieren: Die Nürnberger Versicherung spendete bei einer Speed-Rope-Challenge für jeden vollendeten Seilsprung 1 Euro. Sie unterstützt damit den Forschungspreis „Bewegung“ an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität und dem Klinikum Nürnberg mit insgesamt 10.000 Euro.

Die Speed-Rope-Challenge der NÜRNBERGER Versicherung war bereits am frühen Nachmittag beendet. Die Zuschauer des NÜRNBERGER Versicherungscups hatten innerhalb weniger Stunden 9.998 Seilsprünge absolviert. Uneingeschränkte „Spitzenspringerin“ war Linienrichterin. Sie erreichte 1.832 Sprünge am Stück und kam in der nächsten Matchpause wieder. Am Ende hüpfte sie mehr als 2.500 Mal für den guten Zweck. Die Marke von 10.000 Sprüngen überwanden die WTA-Spielerinnen Katharina Gerlach, Lena Rüffer und Carina Witthöft gemeinsam.Simone Rilke von der Paracelsus Universität am Standort Nürnberg war sichtlich erfreut und lobte den Eifer des Publikums. Die 10.000 Sprünge werden von der NÜRNBERGER Versicherung in 10.000 EUR umgewandelt und kommen dem Forschungspreis „Bewegung" zugute. „Wir freuen uns sehr, dieses Projekt unterstützen zu können und damit langfristig mehr Bewegung in den Alltag der Menschen zu bringen“, betont Christian Barton, Vorstand der NÜRNBERGER Krankenversicherung AG.