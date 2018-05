st. katharina open air 2018 trotzt dem Fußballfieber

Open-Air-Sommer vom 16. Juni bis 1. Juli 2018



NÜRNBERG (pm/nf) - Die Veranstalter der Konzertreihe trotzen dem Fußball dominierten Open-Air-Sommer mit einem entsprechend reizvollen Musikprogramm und Künstlern, die aus Deutschland, Österreich und der ganzen Welt anreisen. Ein „WM-begleitendes Musikprogramm“ zu planen, ist eine dankbare Aufgabe, wenn man sich entscheidet für ein „Jetzt erst recht!“.

Daher trauen die Organisatoren auch an hierzulande noch wenig bis unbekannte Künstler heran und setzen auf die Entdeckungs- und Experimentierfreude der Katharina-Fangemeinde. Jett Rebell (NL) ist in seinem Land schon ein Superstar, er bringt es auf sechsstellige youtube-Klicks, steht aber das allererste Mal in Süddeutschland auf der Bühne.Patience Namadingo ist ebenso wie seine stimmgewaltige Sängerin Princess Chitsolu in Malawi bekannt wie hierzulande Die Ärzte und The Trouble Notes (USA/UK/D). Sie lieben Straßenmusik auf Geige, Gitarre und Perkussion mindestens so wie die große Bühne, die sie in ihrer Wahlheimat Berlin schon hatten.International von einer altersmäßig erstaunlich breiten Fangemeinde gefeierte Bands wie Hazmat Modine (USA), Akua Naru (USA) und Granada (A) werden viele Musik- und Sommer-Verrückte davon überzeugen, den WM-Screen gegen die unschlagbare Atmosphäre in den alten Gemäuern einzutauschen. Die Clubszene freut sich sowieso, an die frische Sommerluft zu kommen, wenn Die höchste Eisenbahn (D) das Festival eröffnen. Und besonders, wenn sich Von Wegen Lisbeth (D) die Ehre geben, firmiert die Ruine im Juni bereits jetzt insgeheim als der place to be.Die Zusammenarbeit mit dem Club Stereo in Sachen Picknick und dem Slow Down Festival führt zu einer erneut lange vorher ausverkauften Veranstaltung im ersten Fall und einem für Indie-Fans äußerst spannenden Line up im zweiten.Alle Konzerttermine sind sorgfältig um die wichtigsten Spiele herum gelegt. In diesem Juni kann man beides haben, Konzerte und Fußball!Mehr Infos: