Start in den Karnval 2019 mit dem MarktSpiegel

REGION (pm/vs) - Gleich zu Beginn des neuen Jahres fällt auch der Startschuss für die aktuell Karnevalssession. Für die ehrenamtlich tätigen Aktiven auf der Bühne und hinter den Kulissen bedeutet das „Stress pur“. Doch sie machen es gerne, um den Gästen und Besuchern ein hochkarätiges Veranstaltiungsprogramm bieten zu können.

Für Karnevalsneulinge einige Hinweise zum besseren Verständnis dieser Tradition: Den Auftakt bei den meisten großen Faschingsgesellschaften bildet die sogenannte Inthronisation. Hier wird das neue närrische Prinzenpaar im Rahmen eines Festprogramms in Amt und Würden gehoben. Höhepunkt der Karnevalszeit sind in der Regel die sogenannten Prunksitzungen, in denen die Aktiven und befreundete Karnevalsverbände ihr Können auf der Bühne unter Beweis stellen. Bei all diesen Anlässen sind eine festliche Abendgarderobe oder die Uniformen der jeweiligen Karnevalsgesellschaften erwünscht.Bei den Kinderfaschingsbällen, bei der Weiberfastnacht sowie den Veranstaltungen am Rosenmontag und am Faschingsdienstag sind dagegen Masken und Verkleidungen Trumpf.Traditionell veröffentlicht der MarktSpiegel in der närrischen Zeit wieder seinen Faschingskalender mit wichtigen Terminen aus der Region.• Prunksitzung der Nürnberger Fastnachtsgilde 1971 e.V. um 20.11 Uhr in der Gaststätte Siedlerheim, Leitenfeldstraße 34• Inthronisation des Schwabacher Prinzenpaares um 19.11 Uhr im Schwabacher Markgrafensaal• Inthronisation des Schwander Prinzenpaares um 19 Uhr im Sportheim des 1. FC Schwand• Inthronisation des Festausschusses der Nürnberger Fastnacht um 15 Uhr im Maritim Hotel, Frauentorgraben 11• Prunksitzung des Narren-Club Nürnberg 1957 e.V. um 19.11 Uhr im Café-Restaurant Gartenstadt, Buchenschlag 1• Kinderfasching der KG Dresdensia e.V. Nürnberg um 15 Uhr beim TSV Fischbach, Fischbacher Hauptstraße 250• Faschingsball der KG Noris Banatoris e.V. um 20 Uhr im Genossenschaftssaalbau Bauernfeind, Matthäus-Herrmann-Platz 2• Kinderfasching der Nürnberger Luftflotte des Prinzen Karneval e.V. um 14 Uhr im Gemeindesaal St. Paul, Moritzbergstraße 10• Seniorenprunksitzung der KG Die Schwabanesen - Schwabach e.V. um 14 Uhr im Markgrafensaal Schwabach• Kinderfasching der KG Noris Banatoris e.V. um 15 Uhr im Palmengarten, Innstraße 17• Prunksitzung der Nürnberger Luftflotte des Prinzen Karneval mit Verleihung des Sonderordens „Wider die Neidhammel“ an den Promikoch Alexander Herrmann um 17 Uhr im Martitim Hotel, Frauentorgraben 11. Die Laudatio hält sein Vorgänger der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder.• Burgfest (Prunksitzung) der FG Die Schwanenritter Nürnberg e.V. um 19.11 Uhr im Café-Restaurant Gartenstadt, Buchenschlag 1• Prunksitzung der KG Noris Banatoris e.V. um 19.11 Uhr im Genossenschaftssaalbau Bauernfeind, Matthäus-Herrmann-Platz 2• Kinderfasching der Nürnberger Luftflotte des Prinzen Karneval e.V. um 14 Uhr in der Christoph-Weiß-Straße 5.• Kinderfasching der Nürnberger Trichter Karnevalsgesellschaft e.V. 1909 um 14 Uhr im Gasthaus Heidekrug, Waldluststraße 67• Kinderfasching der KG Dresdensia e.V. Nürnberg um 15 Uhr im Restaurant Mögeldorf PSVDie Veranstaltungen finden, wenn nicht anders angegeben, in Nürnberg statt. Alle Termine und Angaben sind ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.