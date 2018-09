Stühlerücken beim 1.FCN

NÜRNBERG (pm/ak) - Finanzvorsand Michael Meeske verlässt den 1.FCN zum 31. Oktober. Seine Nachfolge ist mit Niels Rossow, seit vielen Jahren bei Adidas im internationalen Management tätig, bereits geregelt.

Der Weggang von Meeske war keine große Überraschung, man hatte bereits zum Ende der vergangenen Saison mit diesem Schritt rechnen können. Seine Familie lebt in Hamburg, durch seinen Wechsel zum VfL Wolfsburg, dem Liga-Konkurrenten des Club, hat er ab 1. November einen deutlich kürzeren Weg nach Hause.Bei dieser Zieladresse denken viele noch an den Überraschungswechsel des damaligen Chef-Coaches Dieter Hecking in die Autostadt. Das kam am 18. Spieltag der Saison seinerzeit äußerst unerwartet und stürzte den Club in unangenehme Turbulenzen.Diese dürften nun ausbleiben. Meeske hat den Club auf Konsolidierungs-Kurs gebracht und Niels Rossow, gebürtiger Nürnberger, hat sehr konkrete Vorstellungen welche Schwerpunkte er künftig setzen wird. "Der 1. FC Nürnberg begleitet mich seit meiner Kindheit. Es gilt, den eingeschlagenen erfolgreichen Weg weiter zu gehen und das Profil dieses einzigartigen Vereins zu schärfen. Das Umfeld des Club mit all seiner Leidenschaft, Kreativität und Loyalität wird auf diesem Weg eine große Rolle spielen. Ich weiß, was der Club für die Menschen in Nürnberg, Franken und weit über die Grenzen hinaus bedeutet und werde meine Aufgabe in enger Partnerschaft mit der Gemeinschaft ausüben", sagt der zweifache Familienvater zu seiner neuen Aufgabe.