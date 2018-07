Team Nürnberg ehrt seine Bundesliga-Hockey-Damen

NÜRNBERG (pm/nf) - Souverän und spielerisch glanzvoll in der Bundesliga: Die Saison 2017/18 der Hockey-Damen des NHTC war mit dem Klassenerhalt in der Halle und dem Aufstieg auf dem Feld rundum gelungen. Für diese Leistung hat die Förderinitiative Team Nürnberg die Hockey-Damen als „Team des Monats Juni“ ausgezeichnet.

In der Vorsaison sicherten die Hockey-Damen mit dem Aufstieg in die Hallen-Bundesliga den Klassenerhalt schon frühzeitig und sehr souverän. Beeindruckend war insbesondere der spielerische Einfallsreichtum des Teams, das aktuell aus vielen jungen Hockey-Talenten besteht.Mit der Motivation aus der erfolgreichen Hallenrunde machten die NHTC- Damen dann auf dem Feld die Rückkehr in die Zweite Bundesliga perfekt. Die beeindruckende Bilanz: 14 Spiele, 14 Siege, 52 zu 5 Tore. Die vielversprechenden, nun durch Team Nürnberg prämierten Erfolge, werden sicher nicht die letzten dieses leistungsstarken Teams sein.Zur Verfügung gestellt wurde das Preisgeld in Höhe von 500 Euro für die Hockey-Damen des NHTC als Team des Monats vom Unternehmen L/M/B Druck GmbH Louko. Geschäftsführer Oliver Stapfer überreichte den Scheck am 20. Juli 2018 am Rande der Deutschen Leichtathletik- Meisterschaften auf dem Nürnberger Hauptmarkt.Die Förderinitiative Team Nürnberg ist ein Netzwerk von Partnern aus Sport und Wirtschaft. Die Fördermitglieder unterstützen den lokalen Breiten- und Leistungssport unter dem Motto „Wirtschaft und Sport gemeinsam für ein leistungsstarkes und bewegungsfreundliches Nürnberg!“. Koordiniert wird die Netzwerkarbeit vom SportService der Stadt Nürnberg.