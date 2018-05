Theater In Media Scaena auf der Bühne der Kulturscheune

NÜRNBERG (nf) - Am 23./24./25./26. Mai 2018, 19.30 Uhr, zeigt die freie Theatergruppe ,,IN MEDIA SCAENA" in der Kulturscheune der Altstadtfreunde (Zirkelschmiedsgasse 30) ,,Das weite Land", frei nach Arthur Schnitzler.

Es geht um Eitelkeiten, Betrug und Einsamkeit: „Mir ist eigentlich doch, als wäre alles Bisherige nur Vorstudium gewesen. Und das Leben und die Liebe fing' erst jetzt an,“ sinniert der Unternehmer Hofreiter über seine vergehende Jugend. Seiner Frau Genia wirft er vor, dass sich ein junger Pianist aus unerwiderter Liebe zu ihr erschossen hat. Er selbst sucht geradezu den Höhenrausch, sei es in den Bergen oder in Form einer neuen Affäre. Dass er dafür auch über Leichen gehen würde, zeigt sich, als seine Frau selbst fremdgeht. Arthur Schnitzler analysiert die weite Seelenlandschaft der Protagonisten, geprägt von Lust und Betrug, Eitelkeit und Einsamkeit auf präzise und schonungslos ehrliche Weise in einem seiner erfolgreichsten Stücke.Eintritt 12 Euro, Schüler und Studenten 6 Euro, Vorverkauf im Büro der Altstadtfreunde, Weißgerbergasse 10.