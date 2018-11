Theaterflohmarkt - Fundusverkauf im Theater ACTelier Nürnberg

Nürnberg : Theater ACTelier im ACT-CENTER e.V. Nürnberg |

Auch 2019 wieder - fast schon traditionell: unser beliebter THEATERFLOHMARKT im Theater ACTelier!



Das ACT Center Nürnberg bietet aus seinem riesigen Fundus wieder einmal viele ausgemusterte Kostüme, Abend-, Bühnen- und Theaterkleidung, Schuhe, Accessoires, Requisiten und Bühnenmaterial zu günstigen Preisen.

Ideal für Bühnenschulen, Theaterprojekte, Fasching, Rollenspieler, Travestie, für Foto-Shootings, zum Basteln, Weiter-Verarbeiten, etc.



Diesmal dabei: ca 800 Teile Original Vintage Retro Kleidung aus den 60er und 70er Jahren - zum großen Teil aus USA und GB! Sehr kultige Raritäten!



Die Preise liegen zwischen 1€ und ca 80€.



Der Erlös kommt dem Theater ACTelier und seinem gemeinnützigen Verein zu Gute.



Auf Grund des großen Andrangs gibt es die Möglichkeit, garantierte Einlasskarten für feste Zeitfenster zu bekommen:



Kat 1 10:00 h € 10.-



Kat 2 10:30 h € 7,50



Kat 3 11:00 h € 5.-



Reservierung der Tickets über www.actcenter.de.



Die Preise sind reine Verwaltungskosten für unseren Bedarf an Helfern, etc. Der Zutritt zum Theaterflohmarkt ist grundsätzlich jederzeit KOSTENFREI, aber mit der Einlasskarte sicherst Du dir garantierten Zutritt ohne Wartezeiten.

Gäste ohne Einlasskarte werden jederzeit nach Möglichkeit und gemäß den Sicherheitsrichtlinien kostenfrei eingelassen - es kann aber erfahrungsgemäß zu Wartezeiten kommen.

Ab 11:30 "open doors" für alle - vorbehaltlich den Sicherheitsbestimmungen (es dürfen einfach nur eine gewisse Menge von Menschen gleichzeitig in den Räumen sein).

ACT-CENTER e.V

Akademie für Musical

Dieselstr. 77

90441 Nürnberg



Info: 0160-98384908