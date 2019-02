Tickets fürs Bonnie Tyler Konzert gewinnen!

Mit neuen Songs „Between The Earth & The Stars“



NÜRNBERG (pm/ak) - Bonnie Tyler gastiert am 29. April (20 Uhr) live in der Meistersingerhalle und präsentiert ihr neues Album „Between The Earth & The Stars“ sowie alle Hits.

„Lost In France", „It's A Heartache", „Total Eclipse Of The Heart" oder „Holding Out For A Hero" - außer Bonnies Greatest Hits, zu denen ihr für Großbritannien beim Eurovision Song Contest 2013 in Malmö vorgetragenes „Believe In Me" gehört, gibt es auch noch neue Songs der gebürtigen Waliserin zu hören.Ihre charakteristische Färbung nahm Bonnie Tylers Stimme übrigens nach einer Stimmlippen-OP in den 70ern an: Sie hatte sich nicht an den Rat des Arztes gehalten, nach dem Eingriff länger zu schweigen…!