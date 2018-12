Nürnberg : Tinkerfreunde Nürnberg e.V. |

Der Reiterhof „Tinkerfreunde Nürnberg e.V.“ ist ein gemeinnütziger Pferde- und Erlebnishof in Nürnberg-Ziegelstein. Der Verein hat sich dem Ziel verschrieben, mit Spiel und Spaß in der Gemeinschaft und der Nähe zu unseren etwa 40 Tieren Menschen jeden Alters und Gemütszustandes einen Ort der Ruhe, Geborgenheit und Teilhabe zu bieten.



Dieser Ort ist nun in Gefahr: Der trockene Sommer hat die Heupreise derart explodieren lassen, dass der Hof in eine schlimme finanzielle Notlage geraten ist. Eine Spendensammlung läuft und hat bereits viele Spenden gebracht. Aber es fehlen noch einige Tausend Euro, um den Fortbestand des Vereins zu sichern. Da es das Wort „Aufgeben“ im Selbstverständnis des Vereins und der rund 300 Mitgliedern nicht gibt, setzen sie alles daran, dieses ambitionierte Ziel zu erreichen.



Aus diesem Grund veranstalten die Tinkerfreunde Nürnberg am 3. Advent, den 16.12.2018 ab 14:00 Uhr den TINKER WINTER, ein weihnachtliches Hoffest mit Ponyreiten, Kinderbasteln, Kaffee und Kuchen, Glühwein und Kinderpunsch, Würstchen vom Grill und Verkaufsständen, ehrenamtlich von den Mitgliedern organisiert.

Alle Einnahmen kommen ohne Abzüge den Tieren zugute. Wir freuen uns auf Sie!