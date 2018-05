Unser Nürnberger Stadtstrand ist so richtig heiß!

NÜRNBERG (pm/vs) - Mittelmeerurlaub mitten im Nürnberg! Bereits zum 9. Mal verwandelt sich die Insel Schütt auf einer Fläche von rund 4.000 Quadratmetern in einen Sandstrand vom Feinsten!

Schlemmermeile

Tolles Programm

Unter dem Motto „Sommer in der City“ ist das Freizeitvergnügen am 27. April gestartet und dauert bis einschließlich 22. Juli 2018. Für die Gäste und Besucher sind rund 600 Tonnen feinster Kaolinsand aufgeschüttet worden. Es gibt eine Pool Lounge mit einem Durchmesser von rund 20 Metern, Loungebestuhlung, Liegestühle, Strandkörbe sowie weitere zusätzliche Lounges, die alle beheizbar sind, ein Beach-Volleyballfeld, das kostenlos bespielt werden darf.Für Familien mit Kindern ist eine Family-Area mit Spielplatz und eigenem Pool aufgebaut worden. Natürlich dürfen auch ausreichend hochwertige Toiletten, Umkleiden und für die kleinsten Gäste das „Pampers-Zelt“ nicht fehlen. Auf dem gesamten Gelände verteilt (und in einigen Lounges) sind rund 20 Flat-Sreens aufgestellt. Hier kann man die Spiele der Fußball-WM 2018 erleben!Auch 2018 kann an der großen Bar der „incendo-Taler“ (Gegenwert 1 Euro) erworben werden, mit dem überall am Strand gezahlt werden kann. Die Mindestabnahme beträgt 50 Stück. Dafür gibt es einen Rabatt in Höhe von 10 Prozent. Eine gute Nachricht: Die Getränkepreise sind unverändert geblieben und in der „Happy Hour“ locken neue Getränke. Ebenfalls neu im Angebot: Italienische Süß-Spezialitäten.• 11. Mai: Flirtparty mit Katharina Pommer• 7. Juni (Ausweichtermin 28. Juni): PoetryBeachSlam, präsentiert von der VR-Bank, N1 und Lara Ermer vom Kulturschockverein• 15. Juni (Ausweichtermin 22. Juni): Die beliebte Headphoneparty – zum Lärmschutz für die Anwohner werden rund 800 Kopfhörer verteilt – von Immowelt zusammen mit Hit Radio N 1• Fit Star veranstaltet einen Sportwettbewerb „Der fitteste Franke“ an drei Samstagen im Juni. Ebenso wird Fit Star einmal monatlich die „Stille“ Zumba-Party am Beachvolley-Feld organisieren.Tische und Lounges können über das Online-Tool https://booking.sommer-in-der-city.com reserviert werden. Außerdem ist Montag bis Samstag von 12 bis 13 Uhr eine Hotline unter der mobilen Rufnummer 0163/8674482 erreichbar.Als Veranstalter zeichnet „incendo Erlebnis- und Genusskultur“ verantwortlich.Weitere Informationen zum Stadtstrand gibt es im Internet: