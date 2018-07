Urban Gardening-Projekt auf der Burgmauer feierte Sommerfest

NÜRNBERG (pm/nf) - Die Fläche an der westlichen Stadtmauer, die von zwei Nürnberger Grundschulklassen im Rahmen eines Umweltprojektes bewirtschaftet wird, hat sich zu einer kleinen Oase entwickelt. Neu zu den Beeten wurde im Frühjahr 2018 eine Kräuterschnecke aufgebaut und bepflanzt. Das Referat für Umwelt und Gesundheit, der Bund Naturschutz und der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) setzten die Idee eines Gartens auf der Stadtmauer 2016 um. Die Sparkasse Nürnberg ist mit 15.000 Euro von Anfang an als Hauptsponsor dabei.

Auch ohne eigenen Garten gibt es in der Stadt verschiedene Möglichkeiten, selbst Gemüse, Obst und Kräuter anzubauen. Das Konzept, den Umgang mit Pflanzen in einer urbanen Umgebung mithilfe von naturpädagogischer Betreuung weiterzugeben und die Artenvielfalt in der Stadt zu erweitern, wurde vor zwei Jahren im Nürnberger Bündnis für Biodiversität entwickelt.Begleitet von Heide Werner und Barbara Philipp vom Bund Naturschutz bewirtschaften die Grundschulklassen der Knauerschule und der Grundschule St. Johannis seit April 2016 regelmäßig ihre Beete am Zwinger, zwischen Spittlertorgraben und Spittlertormauer. Die Schulkinder bepflanzen ihre Beete, pflegen sie und ernten die Früchte. Kräuter und Gemüse verarbeiteten sie zu gesunden und leckeren Mahlzeiten, aus Brennnesseln stellten sie Jauche zum Düngen der Beete her. Ziel dieses „grünen Klassenzimmers“ ist es, Kenntnisse über den Aufbau der Pflanzen sowie einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt zu vermitteln und die Kinder zum Gärtnern anzuregen.Beim heutigen Sommerfest gab es ein großes Picknick mit selbstgezogenem Gemüse und den Kräutern aus der neuen Kräuterschnecke. Unter anderem konnten Kräutersalz, Salbeimäuse und Brennesselchips probiert werden. Die Schüler präsentieren dazu ihre Arbeit der letzten Jahre anhand von Fototafeln und Mauer-Tagebüchern, die sie im Jahresverlauf geführt haben. Dr. Otto Heimbucher, Stadtrat und Vorsitzender des Bund Naturschutz Nürnberg, und Beate Treffkorn, Leiterin Unternehmenskommunikation der Sparkasse Nürnberg, zeigten sich vom Fortschritt des Projekts begeistert.Während der Sommerferien kümmern sich die Kinder abwechselnd um den Gießdienst, der Bund Naturschutz übernimmt die fachmännische Betreuung der Beete. So können im September die nachfolgenden Schüler der beiden Schulen mit neuen Ideen an die Arbeit gehen. Der Garten auf der Stadtmauer ist bis Ende Oktober zwischen 9.00 Uhr und 21.00 Uhr täglich geöffnet und für alle zugänglich. Der Eingang befindet sich direkt neben dem Turm der Sinne am Spittlertorgraben / Ecke Mohrengasse (Westtor).Um Nürnberg noch lebenswerter zu machen, fördert die Sparkasse bereits seit vielen Jahren nachhaltige Umweltprojekte, wie das Urban Gardening auf der Stadtmauer und auf dem Quelle-Gelände in Eberhardshof. Zudem unterstützt sie Kindergärten und Schulen dabei, Wissen über die Natur sowie einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt zu vermitteln. In diesem Jahr engagiert sich die Sparkasse Nürnberg außerdem für Projekte, die die Erhaltung und den Schutz von Bienen in der Region zum Ziel haben. In ausgewählten Geschäftsstellen werden nach und nach Bienenstöcke sowie Insektenhotels installiert.