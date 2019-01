Verbrannt - Verbannt - Vergessen. Lesung mit Susanne Rieger

Nürnberg : Filmhaus |

Als 23. Ausgabe seiner Reihe "Text in the City" veranstaltet der Verlag testimon in Kooperation mit dem Filmhaus-Café unter dem Titel



Verbrannt - Verbannt - Vergessen. Biografien und Texte NS-verfolgter Nürnberger Autorinnen und Autoren



am 26. Januar eine Lesung mit Susanne Rieger.



Es gibt viele schriftstellerisch tätige Nürnbergerinnen und Nürnberger, die heute bestenfalls noch Fachleute kennen, weil die Nazis sie nicht nur vertrieben, sondern auch die Erinnerung an sie und ihr Werk auslöschen wollten. In der Lesung werden einigen von ihnen Gesicht und Stimme wiedergegeben, damit der Plan, sie mundtot zu machen, nicht in Erfüllung geht.



Vorgestellt werden:

* Claire Goll (Schriftstellerin / USA, Paris)

* Lucie Adelsberger (Ärztin / Berlin, Auschwitz, USA)

* Bella Fromm Welles (Journalistin / Berlin, USA)

* Herbert Kolb (Grafiker / KZ Theresienstadt, USA)

* Julie Löwenthal-Rosenthal (Feuilletonistin / Israel)



Termin: Sa., 26.01., 14.30 - 16 Uhr

Ort: Filmhaus (Königstorgraben 93), Kino Eins

Referentin: Susanne Rieger (Verlag testimon, Nürnberg) Eintritt frei