Von der Prunksitzung bis zum Kinderfasching: Hier steppt der Faschings-Bär!

REGION (pm/vs) - Bereits in der sechsten Woche zieht der Fränkische Karneval alle Register seines Könnens. Auch, wenn die Zeit schnell vergeht, das sprichwörtliche Glas ist noch knapp halbvoll. Die aktuelle Session endet erst am 5. März.Der MarktSpiegel hat Infos gesammelt, wo die angesagtesten Feiern stattfinden. Einen Schwerpunkt bilden dabei die Angebote für die Kinder.

• Kinderfasching des SCC um 14 Uhr im Sportheim des 1. FC Schwand• Große Prunksitzung der Alten Großen Nürnberger KG 1904 e.V. um 19.11 Uhr im Gesellschaftshaus Gartenstadt, Buchenschlag 1• Prunksitzung der Knoblauchsländer KG Buchnesia 1954 e.V. um 19 Uhr im Maritim Hotel, Frauentorgraben 11• Benefizprunksitzung der FG Feucht-fröhlich e.V. um 19.11 Uhr in der Karl-Diehl-Halle, Werner-von-Siemens-Allee 25, Röttenbach an der Pegnitz• Prunksitzung der Nürnberger Trichter KG e.V. 1909 um 17.11 Uhr im Café-Restaurant Gartenstadt, Buchenschlag 1• Kinderfasching der Nürnberger Fastnachtsgilde 1971 e.V. um 14.30 Uhr in der Gaststätte Siedlerheim, Leitenfeldstraße 34• Kinderfasching der KG Noris Banatoris e.V. um 15 Uhr beim SH Nürnberg Fürth 1883 e.V., Regelsbacher Straße 56• Kindermaskenball der KG Muggenesia e.V. um 14 Uhr in der AEG Kulturwerkstatt, Fürther Straße 244 d• Kinderfasching der FG Die Eibanesen e.V. um 15 Uhr im Palmengarten, Innstraße 17• Gala-Prunksitztung der KG Die Eibanesen mit Verleihung der Eibansesen-Perle an Peter Althoff um 19.30 Uhr im Café-Restaurant Gartenstadt, Buchenschlag 1• Verleihung der Eibanesen-Perle an Promi-Bodyguard Peter Althof um 19.30 Uhr im Café-Restaurant Gartenstadt, Buchenschlag 1Samstag, 16. Februar• Kinderfasching der Nürnberger Luftflotte des Prinzen Karneval e.V. um 14 Uhr im Gemeindesaal „St. Stefan“, Waldluststraße 70• Kinderfasching der Alten Großen Nürnberger KG 1904 e.V. um 15 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum St. Andreas, Cuxhavener Straße 52.• Seniorensitzung des SCC um 14 Uhr im Sportheim des 1. FC Schwand• Kinderfasching der FG Die Eibanesen e.V. um 15 Uhr in der Waldgastätte Zum Goggerer, Am Waldrand 64• Kinderfasching der Nürnberger-Trichter KG e.V. 1909 um 14 Uhr beim TSV Altenfurt e.V., Wohlauser Straße 16 A• Kinderfasching der KG Dresdensia e.V. Nürnberg um 15 Uhr beim TSV Wachendorf, Fürther Straße 47 in Cadolzburg• Kinderfasching der KG Noris Banatoris e.V. um 15 Uhr im Palmengarten, Innstraße 17• Kinderfasching der KG Die Schwabanesen - Schwabach e.V. um 14 Uhr im Markgrafensaal, Ludwigstraße 16 in Schwabach• Kinderfasching der der FG Feucht-föhlich e.V. in der Reichswaldhalle, Brauhausgasse 13 in Feucht• Seniorensitzung der KG Dresdensia Nürnberg e.V. um 15 Uhr im Pfarrsaal St. Wolfgang, Friesenstraße 17• Kinderfasching der Nürnberger Luftflotte des Prinzen Karneval e.V. um 17 Uhr in der Christoph-Weiß-Straße 5• Großer Faschingsumzug um 14 Uhr durch den Schwander Altort mit dem SCC und vielen befreundeten Karnevalsgesellschaften• Kinderfasching der FG Die Eibanesen e.V. um 15 Uhr im Palmengarten, Innstraße 17• Kinderfasching der Nürnberger Trichter KG e.V. 1909 um 14 Uhr beim TSV Altenfurt e.V. in der Wohlauser Straße 16 A• Kinderfasching der Nürnberger Fastnachtsgilde 1971 e.V. um 14.30 Uhr in der Evangelisch-Lutherischen Christuskirche Steinbühl, Siemensplatz 2• Kinderfasching der KG Dresdensia e.V. Nürnberg um 15 Uhr im Pfarrsaal St. Wolfgang, Friesenstraße 17• Kindermaskenball der KG Muggenesia e.V. um 14 Uht in der Sporthalle SC Maxvorstadt, Rollnerstraße 99• Weiberfasching des SCC um 20 Uhr im Sportheim des 1. FC Schwand• Weibersitzung derNürnberger Fastnachtsgilde 1971 e.V. um 20.11 Uhr in der Gaststätte Siedlerheim, Leitenfeldstraße 34• „Ladies Night“ der FG Grün-Weiß Wendelstein e.V. um 19.30 Uhr in der Waldhalle Großschwarzenlohe, Erlenstraße 30• Weiberfasching der Fg Die Schwanenritter Nürnberg e.V. um 20.11 Uhr im Gutmann am Dutzendteich, Bayernstraße 150• Prunksitzung des SCC um 19 Uhr im Gemeindezentrum Schwanstetten• Kinderfasching der Nürnberger Luftflotte des Prinzen Karneval um 14 Uhr in der Gustav Adolf Gedächtniskirche, Allersberger Straße 16• Gala-Prunksitzung der FG Grün-Weiß Wendelstein e.V. um 19.33 Uhr in der Waldhalle Großschwarzenlohe, Erlenstraße 30• Kinderfasching der Nürnberger Trichter KG e.V. 1909 um 14 Uhr im Gasthaus Heidekrug, Waldluststraße 67• Kinderfasching der KG Die Schwabanesen-Schwabach e.V. um 14 Uhr im Schwabacher Markgrafensaal, Ludwigstraße 16• Kinderfasching der FG Die Eibanesen e.V. um 15 Uhr im Palmengarten, Innstraße 17• Großer Faschingsumzug ab 13 Uhr durch die Nürnberger Innenstadt• Gala-Prunksitzung der FG Bretonia 11er Rat 1981 e.V. um 17.11 Uhr im Café Restaurant Gartenstadt, Buchenschlag 1• Rosenmontagsball der KG Noris Banatoris e.V. um 20 Uhr beim TSV Falkenheim e.V. Germersheimer Straße 86• Rosenmontagsparty der KG Dresdensia e.V. Nürnberg um 20 Uhr im Pfarrsaal St. Wolfgang, Friesenstraße 17• Kinderfasching der Alten Großen Nürnberger KG 1904 e.V. um 15 Uhr in der Turnhalle Turnerbund St. Johannis 1888, Schnepfenreuther Hauptstraße 19• Faschingskehraus des SCC um 19 Uhr im Sportheim des 1. FC Schwand• Family-Poolparty mit Faschingsprogramm von 13 bis 17 Uhr im Fürthermare Spaßbad• Faschingsumzug der KG Die Schwabanesen-Schwabach e.V. mit vielen befreundeten Karnevalsvereinen um 14 Uhr durch die Schwabacher Innenstadt• Kinderfasching der Nürnberger Trichter KG e.V. 1909 um 15 Uhr beim TSV Altenfurt e.V., Wohlauser Straße 16A• Faschingskehraus der FG Feucht-fröhlich e.V. um 19.30 Uhrin der Reichwaldhalle Feucht, Brauhausgasse 13• Faschingskehraus der FG Die Schwanenritter Nürnberg e.V. um 19 Uhr im Gasthaus „Zum Erdinger Weißbräu“, Jägerstraße 1• Kehraus der Alten Großen Nürnberger KG 1904 e.V. ab 19 Uhr in der Sportgaststätte Turnerbund St. Johannis 1888, Schnepfenreuther Hauptstraße 19Die Veranstaltungen finden, wenn nicht anders angegeben, in Nürnberg statt. Alle Termine und Angaben sind ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.