Von edel bis leger: Im Karneval 2019 ist für jeden das Passende dabei!

REGION (pm/vs) - Mit großem Schwung sind die Fränkischen Karnevalsvereine in die aktuelle Session gestartet. Aktuell locken viele Veranstaltungen, so dass Faschingsfreunde die Qual der Wahl haben.

Samstag, 19. Januar

Sonntag, 20. Januar

Samstag, 26. Januar

Sonntag, 27. Januar

Samstag, 2. Februar

Sonntag, 3. Februar

Samstag, 9. Februar

Sonntag, 10. Februar

Der MarktSpiegel hat Infos gesammelt, wo die angesagtesten Feiern stattfinden. Einen Schwerpunkt bilden dabei die Angebote für die Kinder.• Prunksitzung des Narren-Club Nürnberg 1957 e.V. um 19.11 Uhr im Café-Restaurant Gartenstadt, Buchenschlag 1• Kinderfasching der KG Dresdensia e.V. Nürnberg um 15 Uhr beim TSV Fischbach, Fischbacher Hauptstraße 250• Faschingsball der KG Noris Banatoris e.V. um 20 Uhr im Genossenschaftssaalbau Bauernfeind, Matthäus-Herrmann-Platz 2• Kinderfasching der Nürnberger Luftflotte des Prinzen Karneval e.V. um 14 Uhr im Gemeindesaal St. Paul, Moritzbergstraße 10• Doppelprunksitzung des Narren-Club Nürnberg 1957 e.V. und der KG Muggenesia e.V. um 14 Uhr im Café-Restaurant Gartenstadt, Buchenschlag 1• Seniorenprunksitzung der KG Die Schwabanesen - Schwabach e.V. um 14 Uhr im Markgrafensaal Schwabach• Kinderfasching der KG Noris Banatoris e.V. um 15 Uhr im Palmengarten, Innstraße 17• Prunksitzung der Nürnberger Luftflotte des Prinzen Karneval mit Verleihung des Sonderordens „Wider die Neidhammel“ um 17 Uhr im Martitim Hotel, Frauentorgraben 11. Der Träger des Ordens 2018, der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder, wird ihn an den Promikoch Alexander Herrmann übergeben.• Kinderfasching der FG Die Schwanenritter Nürnberg e.V. um 14 Uhr im Pfarrhaus St. Ruppert• Burgfest (Prunksitzung) der FG Die Schwanenritter Nürnberg e.V. um 19.11 Uhr im Café-Restaurant Gartenstadt, Buchenschlag 1• Prunksitzung der KG Noris Banatoris e.V. um 19.11 Uhr im Genossenschaftssaalbau Bauernfeind, Matthäus-Herrmann-Platz 2• Kinderfasching der Nürnberger Luftflotte des Prinzen Karneval e.V. um 14 Uhr in der Christoph-Weiß-Straße 5.• Kinderfasching der Nürnberger Trichter Karnevalsgesellschaft e.V. 1909 um 14 Uhr im Gasthaus Heidekrug, Waldluststraße 67• Kinderfasching der KG Dresdensia e.V. Nürnberg um 15 Uhr im Restaurant Mögeldorf PSV• Prunksitzung der KG Muggenesia um 19 Uhr in der AEG Kulturwerkstatt, Fürther Straße 244 d• Kinderfasching der Nürnberger Luftflotte des Prinzen Karneval e.V. um 14 Uhr in der Christoph-Weiß-Straße 5• Prunksitzung der FG Feucht-fröhlich e.V. um 19.11 Uhr in der Reichswaldhalle in Feucht• Kinderfasching der KG Noris Banatoris e.V. um 15 Uhr „Auf der Tulpe“, Tulpenweg 60 in Burgfarrnbach• Prunksitzung der Narrhalla Schwarz Weiß um 19.11 Uhr im Seniorentreff Bleiweiß, Bleiweißstraße 15• Kinderkarneval der FG Grün-Weiß-Wendelstein e.V. um 14.11 Uhr in der Waldhalle in Großschwarzenlohe, Erlenstraße 30 (Wendelstein)• Prunksitzung der KG Dresdensia e.V. um 19.11 Uhr im Café-Restaurant Gartenstadt, Buchenschlag 1• Kinderfasching der Nürnberger Fastnachtsgilde 1971 e.V. um 14.30 Uhr in der Evangelisch-Lutherischen Christuskirche Steinbühl, Siemensplatz 2• Kinderfasching der Nürnberger Luftflotte des Prinzen Karneval e.V. um 14 Uhr in St. Kunigund, Erlanger Straße 17 in Schnaittach• Seniorenprunksitzung der FG Feucht-fröhlich e.V. um 15 Uhr in der Reichswaldhalle in Feucht• Prunksitzung der FG Grün-Weiß Wendelstein e.V. um 14.11 Uhr in der Waldhalle Großschwarzenlohe, Erlenstraße 30 (Wendelstein)• Kinderfasching des SCC um 14 Uhr im Sportheim des 1. FC Schwand• Kinderfasching der Nünberger Fastnachtsgilde 1971 e.V. um 15 Uhr im Käthe-Reichert-Heim, Wiesentalstraße 56• Prunksitzung der Knoblauchsländer KG Buchnesia 1954 e.V. um 19 Uhr im Maritim Hotel, Frauentorgraben 11• Benefizprunksitzung der FG Feucht-fröhlich e.V. um 19.11 Uhr in der Karl-Diehl-Halle, Werner-von-Siemens-Allee 25, Röttenbach an der Pegnitz• Prunksitzung der Nürnberger Trichter KG e.V. 1909 um 17.11 Uhr im Café-Restaurant Gartenstadt, Buchenschlag 1• Kinderfasching der Nürnberger Fastnachtsgilde 1971 e.V. um 14.30 Uhr in der Gaststätte Siedlerheim, Leitenfeldstraße 34• Kinderfasching der KG Noris Banatoris e.V. um 15 Uhr beim SH Nürnberg Fürth 1883 e.V., Regelsbacher Straße 56• Kindermaskenball der KG Muggenesia e.V. um 14 Uhr in der AEG Kulturwerkstatt, Fürther Straße 244 dDie Veranstaltungen finden, wenn nicht anders angegeben, in Nürnberg statt. Alle Termine und Angaben sind ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.