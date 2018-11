Von Musical-Hits bis Schlager-Party - Gewinnen Sie Karten mit dem MarktSpiegel

Nürnberg : Meistersingerhalle |

NÜRNBERG (pm/ak) - In der großen MarktSpiegel Weihnachtsverlosung gibt es insgesamt 80 Konzertkarten zu gewinnen!

Der MarktSpiegel verlost jeweils zehn mal zwei Karten für„Die große Andrew Lloyd Webber Musical Gala“ am 5. Februar 2019, die„Kastelruther Spatzen“ am 19. Februar 2019,„Fantasy“ am 7. März 2019. alle in der Meistersingerhalle, und„Das große Schlagerfest“ mit Florian Silbereisen am 28. März 2019 in der Arena Nürnberger Versicherung.Wer zwei Karten für eines der Konzerte gewinnen möchte, schreibt eine Mail an die Adresse gewinnspiel@marktspiegel.de und beantwortet die Frage: „Wie viele Karten gibt es in diesem Gewinnspiel insgesamt zu gewinnen?“ Einsendeschluss ist der 21. Dezember 2018. Natürlich ist auch eine Teilnahme auf www.marktspiegel.de möglich.Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner erklären sich einverstanden dass ihre Daten an den Veranstalter weitergeleitet werden.Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.