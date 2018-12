Vorverkauf! Voice of Violin verzaubert den Ball der Union

Gastgeber & CSU-Bezirkschef Michael Frieser: „Es ist DAS gesellschaftliche Ereignis der Ballsaison! Gerne wollen wir uns auf unsere Wurzeln besinnen und einen klassischen Schwarz-Weiß-Ball feiern, auf dem das Tanzen im Mittelpunkt steht. Beim Programm und dem Show-Act werden wir aber auch neue Wege gehen. Die Moderation wird gewohnt charmant und unterhaltsam Gerald Kappler von Radio Charivari bis tief hinein in die Nacht übernehmen.“ Top-Act heuer: Voice of Violin! Violinistin Katharina Garrard kombiniert einzigartige Lichtjonglage mit Live-Musik zu einem visuellen Klangerlebnis. Artistik und LED-Tanzperformance mit bis ins Detail zur Musik choreografierten Lichteffekten werden begleitet von Arrangements klassischer Meisterwerke in moderner Interpretation. Die Berlinerin wurde schon für Live-Tourneen mit Helene Fischer und Roland Kaiser gebucht. Karten: per E-Mail an nuernberg@csu-bayern.de und unter 0911-2415440. Alle Infos gibt es im Internet.