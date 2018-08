Projekt Karlsgraben, Wanderung mit dem Fränkischen Albverein (FAV) von Treuchtlingen nach WeissenburgDonnerstag 13.September: FAV-Wanderung "Wasser schreibt Geschichte" - der Karlsgraben (Fossa Carolina) bei Treuchtlingen.Treffpunkt Nürnberg Hauptbahnhof Mittelhalle um 9:20, dann um 9:37 Uhr mit R6 nach Treuchtlingen (Preisstufe 10, z.B.TagesticketPlus10 für 2 Personen).Los geht Wanderung dann um 10:35 Uhr ab Bahnhof Treuchtlingen. Unter dem Motto "Wasser schreibt Geschichte" stehen der Karlsgraben sowie Altmühl und Rezat im Mittelpunkt der Wanderung. Nach einer Rast in Emetzheim (Schlachtschüssel) geht es über Therme und Kastell zum Bahnhof Weissenburg. Die Wegstrecke ist ca 14 km, reine Gehzeit etwa 3,5 Std. Für Interessierte wird zusätzlich noch kleiner Stadtrundgang in Weissenburg angeboten. Rückfahrt ab Weißenburg mit ca. halbstündige Taktung.Mitwanderer und Gäste sind willkommen. Festes Schuhwerk erforderlich! Auskünfte erteilt Wanderführer Udo Bayer (Tel 09142 203700 eMail fav@UdoBayer.de). Gruppen des FAV (Fränkischer Albverein) sind häufig in unserer Region unterwegs. Der Fränkischer Albverein (FAV) ist tätig etwa im Gebiet des Verkehrsverbundes (VGN), seine ehrenamtlichen Helfer markieren ca 8000 Kilometer Wanderwege.Infos zum Wanderprogramm des FAV: http://www.fraenkischer-albverein.de/wanderprogram... Nur Wanderungen der neuen Gruppe Nürnberg im FAV Hauptverein