"Weihnacht´n - un´ sunsd nu wos!" - Mundartkabarett mit Sven Bach

Nürnberg : Kleinkunstbühne Bammes |

"Weihnacht´n - un´ sunsd nu wos!"

„Weihnacht´n und sunsd nu wos!“ Das Weihnachtsprogramm Mundart-Kabarettisten Sven Bach beleuchtet alle Feinheiten der Vorweihnachtszeit und des Trubels vor und um Weihnachten herum. Er bedauert die Ehemänner im Geschenkkaufwahn und gewährt Einblick in das Seelenleben eines Frankens in der hektischen Zeit. Die schon fast „kultige“ Geschichte vom Tannenbaum fehlt dabei ebenso wenig wie ein Streifzug durch die fränkischen Essgewohnheiten, Begegnungen mit dem in Franken so gefürchteten „Bulzermärtl“, Vereinsweihnachtsfeiern und vielen anderen Begebenheiten „rund um die Tooch“.

„Weihnacht´n und sunsd nu wos!“ Zwei erholsame, heitere und witzige Stunden zwischen all dem Trubel und der Hektik! Der örtlichen Presse bleibt nichts hinzuzufügen wenn sie schreibt: „Da stimmt jede Mimik, jedes Wort und der gesamte Vortrag!“ „Wenn der Franke gemeinhin zum Lachen in den Keller geht, so wird er diesen bei Sven Bach nicht erreichen ohne vorher laut losgelacht zu haben!“ „Immer wieder Begeisterungsstürme erhielt Sven Bach….er streute Pfeffer ins Programm, sparte nicht an Ironie und Selbstironie und spielte die Trümpfe seines brillanten fränkischen Humors aus!“

Genießen Sie diese Programm der "fränkischen Sicht" zu den Tagen, Terminen und Verpflichtungen rund um Weihnachten. Eine "Bethlehem-Ralley" der besonderen Art!



Montag, 09.Dezember 2019, 20.00 Uhr

"Weihnacht´n - un´ sunsd nu wos!" - Mundart-Kabarett mit Sven Bach

KleinKunstBühne Bammes, Gasthof Bammes, Bucher Hauptstr. 63,

90427 Nürnberg

Eintritt: 21,-- €

Kartenvorverkauf: Tel.: 0911/9389520 und

kleinkunstbuehne-bammes@web.de