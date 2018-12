Wellnessoasen für die kalte Jahreszeit entdecken: Saunaführer für Franken gewinnen

Wer diese dem Leben abgewinnen will, braucht Erholung und Entspannung, starke Nerven und ein ausgeglichenes Immunsystem. Das alles bietet für Ihre Region die Neuauflage des Saunaführers Ausgabe 17.4 - Region Franken & Oberpfalz



Genuss, Entspannung, Erholung und Spaß!

Erworben werden kann der Saunaführer im Buchhandel oder versandkostenfrei unter www.der-saunafuehrer.de.

Saunaführer für Franken und die Oberpfalz gewinnen

51 Saunaanlagen und Spaßbäder sowie weitere Wellness-Oasen und Hotels können damit kostenfrei oder zu reduziertem Eintritt besucht werden. Möglich machen dies die Sauna-Gutscheine im Saunaführer im Gesamtwert von über 700 Euro und die Hotel- und Wellnessgutscheine im Gesamtwert von 900 Euro. Wenn dann durch den Gutschein, während einer Laufzeit von zwei Jahren, noch zu einem kostenfreien oder preisreduzierten Eintritt eingeladen wird, merkt man schnell, dass 24,90 Euro für den Saunaführer inklusive Gutscheinheft ein richtiges Schnäppchen sind.Neue, unbekannte Anlagen erleben oder Bekanntes wiederentdecken mithilfe eines bewährten, durchdachten Konzepts, begeistert mit den Regionalausgaben seit über 10 Jahren viele Saunafreunde. Das Team hat verschiedene Saunen besucht, erhält immer wieder Anregungen und Einschätzungen von zahlreichen Saunagängern und bekommt viele Tipps und Vorstellungen direkt von den Saunabetreibern. Damit erlangt der Leser alle Informationen immer direkt aus erster Hand, wird umfassend im ausführlichen redaktionellen Teil auch mit Bildern informiert und findet dadurch die Sauna oder Wellness-Anlage, welche genau seinen Bedürfnissen entspricht.Pünktlich zum Erscheinungstermin des neuen Saunaführers für Franken und die Oberpfalz verlosen wir sechs Exemplare. Zur Teilnahme am Gewinnspiel einfach unterhalb dieses Beitrags auf "Mitmachen" klicken und unsere Gewinnspiel-Frage beantworten (Wie viele Wellness-Locations sind im neuen Saunaführer zu finden?). Die Teilnahme am Gewinnspiel ist außerdem über Facebook möglich. Dazu unter den Facebook Gewinnspielpost Kommentieren warum Du unbedingt gewinnen willst! Teilnahmeschluss ist der 18.12.2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden von uns persönlich benachrichtigt. Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook.