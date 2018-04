Zeitreise auf dem Norisring: Sportscar2000 gastiert in Nürnberg

NÜRNBERG (pm/nf) - Die Herzen der Fans historischer Rennaction sollten jetzt höher schlagen: Sportwagen und Prototypen aus den 1960er und 1970er Jahren werden auf dem diesjährigen Norisring ihr Comeback feiern. Die Sportscar2000 bringt die historischen Meisterwerke der Ingenieurskunst, wie sie einst in den Markenweltmeisterschaften und den 24 Stunden von LeMans fuhren, zurück nach Nürnberg. Auch am Norisring waren Porsche 904 und 906, Abarth, Lotus 23, sowie die Modelle der britischen Hersteller Chevron und Elva vor über einem halben Jahrhundert typische Gäste.

Die Sportscar2000 feiert im Jahr 2018 ihre Premiere am Norisring. Dabei können die Fahrer den Zuschauern rund um das Zeppelinfeld beweisen, dass ihre historischen Fahrzeuge nicht ins Museum, sondern nach wie vor auf die Rennstrecke gehören: Die Klassiker werden am Samstagnachmittag, den 23. Juni ein 1-Stunden-Rennen auf dem Stadtrundkurs fahren. Einen Boxenstopp mit Fahrerwechsel wird es dabei geben. Neben DTM, Formel 3 und dem DRM Klassik-Pokal ist die Sportscar2000 damit die vierte Rennserie, die der Norisring seinen Besuchern in diesem Jahr bietet.76. Int. ADAC Norisring Speedweekend®22. – 24. Juni 2018Tickets ab 20 Euro inkl. VGN-FahrkarteWeitere Informationen zum Norisring sind im Internet unter www.norisring.de erhältlich. Besucher können ihre Eintrittskarten neben der Option print@home auch wie gewohnt über die Tickethotline unter +49 (0)911 597051 persönlich sowie online (mit Ticketversand per Post) bestellen.Alle Neuigkeiten rund um den Norisring sowie aktuelle Informationen zur DTM findet man auch auf Facebook und Twitter: www.facebook.com/norisring und twitter.com/norisring