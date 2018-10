Zum Tag der Deutschen Einheit: NightLiner im Einsatz

REGION - Die NightLiner der VAG und der Nachbarstädte Fürth und Erlangen sind in der Nacht zum Tag der Deutschen Einheit, Mittwoch, 3. Oktober 2018, im Einsatz.

Sie bringen Nachtschwärmer wie Frühstarter nach Hause, zum Dienst oder wohin auch immer. Sie starten ab Nürnberg Hauptbahnhof zu jeder vollen Stunde zwischen 1.00 und 4.00 Uhr. An allen anderen NightLiner-Haltestellen und Knotenpunkten fahren sie zu den üblichenAbfahrtszeiten. Insgesamt gibt es 25 NightLiner-Linien, die die Städte Nürnberg, Fürth und Erlangen, aber auch viele Orte in der Metropolregion jedes Wochenende, aber eben auch vor Feiertagen verbinden. Sie legen in einer Nacht zusammen insgesamt 3.800 Kilometer zurück.