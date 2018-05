30.000 Euro: Manfred Roth Stiftung schüttet wieder das Füllhorn aus!

NÜRNBERG (pm/vs) - In diesem Jahr feiert der Verein „Christlicher Junger Menschen“ (CVJM) in Nürnberg sein 120-jähriges Bestehen. Passend zum runden Geburtstag gab es jetzt eine 10.000-Euro-Spende von der Manfred Roth Stiftung

Geld fürs Südklinikum

Vermittelt hat die Spende der ehemalige bayerische Ministerpräsident Dr. Günther Beckstein in seiner Eigenschaft als CVJM-Beirat. CVJM-Geschäftsführer Bernhard Schirmer bedankte sich beim Vorstand der Manfred Roth Stiftung (NORMA), Dr. Wilhelm Polster, der den symbolischen Scheck am 24. Mai zusammen mit Stiftungsrat Klaus J. Teichmann an die Einrichtung übergeben hat. Das Geld kommt der Senioren- und Behindertenarbeit beim CVJM zugute. Hier erfahren Menschen Unterstützung, die auf unterschiedliche Hilfsleistungen angewiesen sind.Im Sinne von Manfred Roth setzt sich die nach ihm benannte Stiftung dessen Arbeit konsequent fort: Seit dem Tod des 2010 verstorbenen Fürther Unternehmers und NORMA-Gründers sind bereits eine Vielzahl von Spendengeldern an soziale, kulturelle, bildungsfördernde und wissenschaftliche Einrichtung in der Metropolregion Nürnberg ausgeschüttet worden. Dabei stammen die Spendengelder aus dem Gewinn der einzelnen NORMA-Niederlassungen. Sie sind von den NORMA-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern erwirtschaftet worden. Damit kann die Manfred Roth Stiftung auch in Zeiten niedriger Guthaben-Zinsen weiterhin ausgewählte Projekte unterstützen, die dem Gemeinwohl verpflichtet sind.Dieser Tage haben Dr. Wilhelm Polster und Klaus J. Teichmann noch einen weiteren Scheck übergeben.Der Betrag in Höhe von 20.000 Euro ist für die Bypass-Forschung und -Weiterentwicklung im Klinikum Süd (Nürnberg) bestimmt.